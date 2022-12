Đơn Dương: Phát động chiến dịch ''Môi trường sạch - Cuộc sống xanh''

(LĐ online) - Ngày 7/12, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam phối hợp với Chi Cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng phát động chiến dịch “Môi trường sạch - Cuộc sống xanh” lần thứ 8, năm 2022.

Bám sát định hướng “Chiến lược Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030” - Quyết định số 150/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2015, Syngenta đã giới thiệu chương trình “Môi trường sạch – Cuộc sống xanh” với cam kết tăng cường đào tạo và nâng cao nhận thức của người nông dân về bảo vệ môi trường và sử dụng sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm.

Tính đến nay, Syngenta tổ chức tập huấn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) an toàn, hiệu quả cho hơn 15.000 nông dân, hơn 80 tấn vỏ bao gói thuốc được thu gom và tiêu huỷ; qua đó giúp nông dân sử dụng thuốc BVTV tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng để quản lý sâu bệnh hiệu quả, nhưng vẫn đảm bảo an toàn về sức khỏe, môi trường, sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ xuất khẩu.

Khi tham gia chương trình, bà con sẽ thu gom vỏ chai, bao bì thuốc BVTV đã qua sử dụng bị vứt trên đồng ruộng, trong các vườn cây ăn quả và những nơi công cộng… để mang đến các điểm quy đổi và đổi lấy những phần quà thiết thực. Tất cả các vỏ bao gói thuốc BVTV thu được sẽ tập kết và xử lý theo đúng tiêu chuẩn về an toàn, sức khỏe và môi trường của Tập đoàn Syngenta toàn cầu.

Việc thu gom bao gói trên đồng ruộng sẽ góp phần thay đổi nhận thức của bà con về vấn đề bảo vệ môi trường, sử dụng thuốc BVTV an toàn, có trách nhiệm, vì sức khỏe của chính bản thân, gia đình và cộng đồng xung quanh. Đồng thời, Syngenta và chính quyền địa phương cùng nhau tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn nông dân, hướng dẫn cách thức sử dụng thuốc BVTV đúng cách, song song thực hiện thu thập chữ ký của bà con nông dân trong cam kết bảo vệ môi trường xanh, phát triển bền vững.

DIỄM THƯƠNG