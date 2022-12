Kết luận vụ ngộ độc làm 2 người tử vong

TIN LIÊN QUAN Đức Trọng: 1 người tử vong, 5 người nhập viện chưa rõ nguyên nhân

(LĐ online) - Ngày 5/12, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng đã có báo cáo kết thúc vụ ngộ độc tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng gởi các ngành chức năng.

Qua điều tra, xử lý, theo dõi diễn biến trên lâm sàng và kết quả kiểm nghiệm mẫu, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng kết luận đây là một vụ ngộ độc không rõ nguyên nhân: 6 trường hợp trong tổng số 8 trường hợp liên quan đến vụ ngộ độc có dấu hiệu bị ngộ độc. Cụ thể, có 2 trường hợp đã tử vong và 4 trường hợp điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã ổn định và xuất viện.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế Lâm Đồng, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã thành lập đoàn điều tra, xác minh, xử lý vụ ngộ độc.

Đoàn điều tra đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành điều tra, xác minh, kết quả ghi nhận: Vào ngày 25/11, một đoàn gồm 8 người đi hái cà phê tại thôn Tân Phú, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng. Nhóm người trên có địa chỉ tại thôn R’Chai 2, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng.

Từ khoảng 11 giờ 45 đến 12 giờ 45 cùng ngày, 8 người trên có ăn uống tại rẫy cà phê (uống rượu trắng và ăn cơm cùng món bò hầm với cà rốt do nhà ông Ha Thoang tự nấu, trong đó có 2 người không uống rượu). Rượu trắng nhờ ông N.V.T. (là bảo vệ của thác Pongour) mua dùm vào chiều ngày hôm trước. Sau đó, 8 người tiếp tục hái cà phê đến 15 giờ 00 cùng ngày và đi về nhà bằng xe cá nhân (lúc này, tất cả đều tỉnh táo, bình thường).

Đến rạng sáng ngày 26/11, ông Liêng Hót Ha B. thấy mệt mỏi và khó thở; sau đó được người nhà đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng vào lúc 5 giờ 08 phút ngày 26/11 (bệnh nhân đã tử vong khi đến bệnh viện).

Đến chiều ngày 26/11, ông Kă Să Ju L. thấy mệt mỏi, khó thở và được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Đức Trọng; sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bệnh nhân hôn mê, thở máy, nguy kịch. Đến khoảng 8 giờ 30 ngày 4/12, gia đình xin cho bệnh nhân xuất viện về nhà và bệnh nhân tử vong trong sáng cùng ngày.

Ba người tiếp theo cũng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh để theo dõi điều trị với các triệu chứng mệt, đau đầu, chóng mặt, nôn ói. Sau khi điều trị, cả ba bệnh nhân đã được ổn định sức khỏe và xuất viện vào ngày 1/12.

Bệnh nhân cuối cùng là Kơ Să Ha Th. vào chiều ngày 28/11 được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong tình trạng hôn mê, thở máy, suy thận cấp, lọc máu cấp cứu. Qua điều trị tích cực, đến 17 giờ 00 ngày 2/12, bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và được bác sĩ cho xuất viện, cấp đơn điều trị ngoại trú.

Qua điều tra, món ăn được dùng trong bữa ăn trưa ngày 25/11 gồm 2 món cơm trắng và bò hầm cà rốt do ông Ha Thoang tự nấu nhưng thời điểm đoàn điều tra tiến hành điều tra, xử lý, số thức ăn trên đã được sử dụng hết.

Về nguồn gốc rượu và cơ sở nấu rượu liên quan đến vụ ngộ độc, Phòng PC05 - Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Đức Trọng kiểm tra, niêm phong, tạm giữ toàn bộ số rượu tại cơ sở và số lượng rượu mà cơ sở đã bán cho các cửa hàng tạp hóa. Cơ sở trên không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các hồ sơ khác về an toàn thực phẩm theo quy định.

Đoàn phối hợp với Công an huyện Đức Trọng lấy 4 mẫu rượu từ lò rượu liên quan đến vụ ngộ độc gửi đi kiểm nghiệm, hiện chưa có kết quả.

Ngoài 4 mẫu rượu trên do đoàn điều tra lấy và gửi kiểm nghiệm, Công an huyện Đức Trọng đã gửi các mẫu rượu, bao bì chứa đựng, mẫu khám nghiệm tử thi và các mẫu khác liên quan để phục vụ công tác điều tra. Kết quả kiểm nghiệm chỉ tiêu Methanol trong 4 mẫu rượu trắng này đều đạt chỉ tiêu theo quy định.

Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh chuyển hồ sơ cho Đội điều tra tổng hợp, Công an huyện Đức Trọng tiếp tục điều tra và xử lý. Đồng thời, kiến nghị UBND huyện Đức Trọng chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan trên địa bàn tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh rượu.

AN NHIÊN