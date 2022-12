Phát huy vai trò người có uy tín

Thời gian qua, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Đức Trọng đã phát huy vai trò trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần quan trọng trong tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết vươn lên phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo huyện Đức Trọng trao quà cho các vị già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS

Người có uy tín trong đồng bào DTTS của huyện Đức Trọng chủ yếu là các già làng, trưởng thôn, bí thư chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận... Họ là những nhân tố tích cực, cầu nối giữa chính quyền với cộng đồng thôn, xóm; là lực lượng cốt cán tiên phong, gương mẫu trên các lĩnh vực ở vùng DTTS.

Họ đã phát huy gương mẫu, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các hương ước, quy ước khu dân cư; tích cực tham gia các phong trào tại địa phương như: Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động Nhân dân thực hiện nghiêm về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; vận động bà con đồng bào DTTS xóa bỏ tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, không tin, không theo xúi giục của các thế lực thù địch.

Đồng thời, những người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS của huyện luôn phát huy vai trò gương mẫu đi đầu thực hiện và tuyên truyền, vận động trong dòng họ, người dân trong cộng đồng tích cực xoá bỏ những hủ tục trong việc cưới, việc tang và lễ hội, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tham gia hoà giải, giải quyết các mâu thuẫn xảy ra trong vùng đồng bào DTTS, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền phát triển đạo trái pháp luật vào vùng đồng bào DTTS và có ý thức giáo dục gia đình, dòng họ giữ gìn phong tục tập quán, bản sắc văn hoá tốt đẹp của dân tộc mình. Cũng nhờ đó, Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá đã và đang được tuyên truyền sâu rộng, phát triển mạnh mẽ đến từng thôn, tổ dân phố và từng người dân. Những người có uy tín luôn nâng cao vai trò, làm công tác tư tưởng vận động đồng bào các DTTS phát huy truyền thống đại đoàn kết các dân tộc, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau cùng phát triển, xây dựng nếp sống văn hoá mới ở khu dân cư.

Mặt khác, người có uy tín đã tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào hiểu được tầm quan trọng của việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc mình, nhất là cho thế hệ trẻ. Người có uy tín còn tuyên truyền, vận động đồng bào từ bỏ các tập tục lạc hậu, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; thực hiện các quy ước, hương ước cộng đồng xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Bên cạnh đó, để góp phần thực hiện tốt các chính sách phát triển nông, lâm nghiệp vùng đồng bào DTTS của Trung ương, của tỉnh và huyện, những người có uy tín đã tích cực vận động đồng bào lao động sản xuất, thực hiện và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay, cây con giống Nhà nước hỗ trợ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các kiến thức khoa học - công nghệ mới vào sản xuất nhằm tăng năng suất, ổn định đời sống. Thực hiện các dự án, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và các chính sách khác. Người có uy tín đã đi đầu tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân đóng góp ngày công lao động tham gia làm đường giao thông, hiến đất... đổi mới cách làm ăn, không phá rừng làm rẫy, không vận chuyển lâm sản trái phép; phấn đấu vươn lên tự thoát nghèo đã góp phần quan trọng thực hiện phát triển kinh tế của huyện Đức Trọng.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, người có uy tín luôn tuyên truyền, vận động Nhân dân các dân tộc nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phòng, chống mọi âm mưu gây mất đoàn kết và chia rẽ dân tộc, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc ở địa phương. Bằng uy tín của mình, những người có uy tín đã vận động Nhân dân các dân tộc đoàn kết một lòng, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực xã hội, phối hợp kịp thời với các cơ quan chức năng giải quyết tốt những mâu thuẫn ngay trong nội bộ gia đình, dòng họ, thôn bản. Tích cực hưởng ứng và thực hiện Phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng quốc phòng toàn dân, vận động đồng bào các dân tộc ngăn chặn và chống lại các luận điệu phao tin, đồn nhảm, mê tín dị đoan, sinh hoạt tín ngưỡng trái với quy định của pháp luật, góp phần làm ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội ở từng thôn, tổ dân phố.

NHẬT MINH