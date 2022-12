Thành lập 58 tổ liên gia an toàn PCCC

(LĐ online) - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các huyện, thành phố thành lập thêm 7 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC), qua đó, nâng tổng số tổ trên địa bàn lên 58.

Tổ liên gia an toàn PCCC tham gia chữa cháy trong tình huống giả định

Năm 2022, trên địa bàn cả nước xảy ra một số vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Do đó, việc thành những tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân trên địa bàn chấp hành quy định của Luật PCCC; tuyên truyền, vận động Nhân dân tự trang bị phương tiện, thiết bị về PCCC tại gia đình; xây dựng và củng cố lực lượng PCCC tại khu dân cư, cơ sở kinh doanh, hộ gia đình, từ đó nâng cao tính chủ động và khả năng sẵn sàng ứng phó.

Mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC ra đời nhằm phát huy tính chủ động, tương trợ lẫn nhau giữa các gia đình trong một khu dân cư, thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, với mục tiêu “từng nhà an toàn - từng khu phố an toàn - từng xã, phường an toàn”, nhằm đảm bảo an toàn cháy, nổ cho người dân trên địa bàn.

Tổ liên gia hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự giác, tự quản. Mỗi hộ sẽ tự trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ, nút ấn báo cháy, chuông báo cháy được kết nối liên thông để khi có sự cố tại một nhà thì tất cả các nhà khác đều biết để hỗ trợ cứu người và chữa cháy.

HOÀNG YÊN