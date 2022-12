Thiệt hại do cháy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2022 hơn 5 tỷ đồng

(LĐ online) - Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH (PC07) Công an tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác PCCC và CNCH năm 2022, triển khai công tác năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị

Trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 18 vụ cháy, gây thiệt hại về tài sản ước tính khoảng trên 5 tỷ đồng, 18 vụ tai nạn, sự cố làm chết 14 người, Phòng PC07 đã kịp thời điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kết quả đã cứu được 19 người, tìm kiếm được 14 thi thể nạn nhân, trục vớt 1 xe ô tô, công tác chữa cháy đảm bảo không để xảy ra cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng.

Đơn vị tiếp tục duy trì và nhân rộng 3 mô hình điểm về PCCC - CNCH, phối hợp đăng tải 169 tin bài, phóng sự về công tác PCCC - CNCH trên các kênh thông tin truyền thông, báo đài, các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo…) nhằm nâng cao kiến thức của người dân, công đồng mạng đối với công tác PCCC - CNCH. Tổ chức 35 lớp huấn luyện nghiệp vụ về PCCC - CNCH cho lực lượng cơ sở với hơn 4.647 người tham gia học tập, tổ chức kiểm tra an toàn PCCC - CNCH đối với 1494 lượt cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 212 trường hợp, phạt tiền hơn 981,3 triệu đồng. Ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động 1 cơ sở, đình chỉ hoạt động 9 cơ sở vi phạm quy định về PCCC.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Bùi Đức Thịnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những thành tích mà lực lượng cảnh sát PCCC - CNCH đạt được trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, lực lượng cảnh sát PCCC - CNCH cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, vận động toàn dân tham gia PCCC, đảm bảo đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ ngay từ ban đầu, kiềm chế sự gia tăng về số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra; tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm, thiết lập kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành các quy định an toàn PCCC; giám sát chặt chẽ, không để tình trạng các cơ sở chưa đảm bảo an toàn về PCCC hoạt động chui trên địa bàn.

Nhân dịp này, 3 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Bộ Công an; 4 tập thể được Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng và 12 lượt cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022.

Các tập thể, cá nhân được trao tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong năm 2022

BÌNH AN