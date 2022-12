Thôn Mê Ka đẩy mạnh Phong trào Xây dựng đời sống văn hóa

Những năm qua, thôn Mê Ka được đánh giá là điểm sáng trong thực hiện Phong trào Xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh ở xã Đạ Tông, huyện Đam Rông. Sự đồng thuận của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới đã góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng cao.

Trao tặng bằng khen Khu dân cư kiểu mẫu cho cán bộ, Nhân dân thôn Mê Ka

Thôn Mê Ka, xã Đạ Tông có tổng diện tích tự nhiên là 225 ha, toàn thôn có 2 buôn với 205 hộ trên 918 nhân khẩu. Những năm qua, triển khai Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh, Chi bộ, Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận thôn đã triển khai nhiều nghị quyết quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hiến đất, cây trồng, đóng góp tiền, công lao động để xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng trường học, nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng và một số công trình phúc lợi xã hội khác. Đồng thời, tập trung vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xóa bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu trong lao động, sản xuất, đời sống; bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa của các dân tộc.

Riêng năm 2022, bà con Nhân dân thôn Mê Ka đã huy động hơn 315 lượt công lao động để nạo vét 350 m kênh mương nội đồng, công trình thủy lợi, tu sửa 750 m đường giao thông nông thôn, hiến gần 3.000 m2 đất và cây trồng để xây dựng các công trình dân sinh; toàn thôn có 95% số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Thực hiện tốt nếp sống văn hoá văn minh trong đám cưới, đám tang và trong các lễ hội theo Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 52 của Đảng ủy xã về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc cưới, việc tang và các văn bản của cấp trên, mọi nghi thức trong tang lễ, cưới hỏi, lễ hội được Nhân dân trong thôn thực hiện trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hoá dân tộc, đảm bảo thời gian quy định; quan hệ xóm làng gần gũi thân thiết, giao tiếp ứng xử với nhau trong cộng đồng dân cư hòa nhã, cởi mở, tình làng, nghĩa xóm ngày càng được thắt chặt hơn.

Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao luôn được tổ chức sôi nổi ở thôn. Phong trào xây dựng xã hội học tập, xã hội hoá giáo dục được phát động sâu rộng trong địa bàn dân cư. Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình được thực hiện có hiệu quả, trẻ em trong độ tuổi đều được tiêm chủng đủ các mũi vắc xin phòng dịch; công tác khám sức khỏe cho Nhân dân được duy trì. Công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng được thường xuyên chú trọng, có 100% hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, không để phát sinh lây lan các loại dịch bệnh trên địa bàn. Chi bộ thôn đã ban hành Nghị quyết xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, đến nay các hộ dân trong thôn trồng trên 3.500 cây hoa các loại, trồng cây xanh dọc các tuyến đường liên thôn nhằm tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp; đường làng, ngõ xóm luôn sạch sẽ.

Phong trào phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất cho Nhân dân luôn được Chi bộ, Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận và đoàn thể thôn xác định là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên. Theo đó, bà con Nhân dân trong thôn đã mạnh dạn chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích cây trồng ven sông, suối kém hiệu quả chuyển sang trồng dâu nuôi tằm. Đến nay, toàn thôn có 37 ha sản xuất lúa nước, năng suất ước đạt 48 tạ/ha; gần 46 ha cà phê kinh doanh, năng suất ước đạt 2,5 tấn nhân/ha; 5 hộ trồng dâu nuôi tằm với diện tích 2 ha, trung bình mỗi sào dâu cho thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng. Tổng đàn gia súc, gia cầm của thôn khoảng 2.000 con; trong thôn có 32 hộ nhận khoán quản lý bảo vệ rừng với diện tích 160 ha.

Đến nay, đời sống của Nhân dân thôn Mê Ka, xã Đạ Tông đã có những chuyển biến tích cực, thu nhập bình quân đầu người trong thôn đạt 43 triệu đồng/người/ năm, tăng 4 triệu đồng so với năm 2021; số hộ khá trong thôn là 141 hộ, tỷ lệ hộ nghèo còn 6,3%, hộ cận nghèo còn 17%. Các hộ dân trong thôn đã có điều kiện mua sắm các vật dụng sinh hoạt của gia đình như: điện thoại thông minh, tivi, tủ lạnh, máy giặt, mua sắm máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thôn được đảm bảo...

Với sự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời của Chi ủy Chi bộ, Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận và sự nỗ lực đoàn kết của Nhân dân, thôn Mê Ka, xã Đạ Tông sẽ phấn đấu tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực trong Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh. Qua đó, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền xã Đạ Tông hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới trong năm 2023.

