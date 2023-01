Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét, nhiệt độ vùng núi cao dưới 9 độ C

Chiều tối và đêm 1/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại; Hà Nội đêm không mưa, trời rét, gió Đông Bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C.

Nông dân xã Phú Xuyên (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) giữ ấm cho mạ trong tiết trời giá rét.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều tối và đêm 1/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại; vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối với nhiệt độ dưới 9 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, trời lạnh.

Diễn biến thời tiết chiều tối và đêm 1/1:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại; vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 10 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C.

Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, trời rét, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3, riêng vùng ven biển có nơi giật cấp 6. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, phía Nam 22-24 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C.

Khu vực Nam Bộ đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C.

Theo chuyên gia y tế, vào mùa Đông số bệnh nhân nhập viện vì các bệnh lý về đường hô hấp có xu hướng gia tăng. Vì vậy chủ động phòng tránh có ý nghĩa rất lớn trong bảo vệ sức khỏe, nhất là người già, trẻ em và người có các bệnh mãn tính về đường hô hấp như: hen phế quản, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính, giãn phế quản… Đây là những đối tượng hay bị tái phát bệnh, dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp, thậm chí đe dọa đến tính mạng.

Để chủ động phòng tránh các bệnh lý nói chung, bệnh về đường hô hấp nói riêng, nhất là trong thời tiết giá lạnh, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao sức đề kháng của cơ thể bằng việc đảm bảo chế độ dinh dưỡng ở cả lượng và chất.

Người dân nên ăn nhiều hoa quả, cân đối các nhóm dưỡng chất như: tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất; uống nước ấm, tránh ăn, uống những thức ăn, nước uống lấy trực tiếp từ tủ lạnh.

Các bác sỹ cũng khuyến cáo đối với trẻ em, cha mẹ cần giữ ấm cho trẻ bằng cách mặc đủ ấm, ăn uống đủ dinh dưỡng, tránh cho trẻ ra ngoài mà không đeo khẩu trang. Cha mẹ cần đặc biệt chú ý mặc ấm, nhưng không nên mặc cho trẻ quá nhiều áo, trẻ dễ bị toát mồ hôi, ngấm ngược vào cơ thể gây cảm lạnh, sốt cao.

Các gia đình cần giữ gìn vệ sinh nhà cửa, vật dụng cá nhân tốt, không để bị ẩm mốc để tránh vi khuẩn cư ngụ, gây bệnh cho trẻ; đồng thời, cần đưa trẻ đi tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ và đúng lịch (đối với các bệnh có vaccine phòng bệnh như sởi, rubella, ho gà…)

Để phòng bệnh hiệu quả, người cao tuổi cần phải bảo đảm ăn uống đúng giờ, đúng bữa, giữ nếp sinh hoạt bình thường. Ngoài ra, người già cần chú ý uống đủ nước dù trời lạnh, nên dùng nước nấu chín, các loại nước ép trái cây tươi.

Các cụ cao tuổi phải mặc đủ ấm lúc ngủ cũng như lúc thức, ở trong nhà cũng như khi ra ngoài, chú ý giữ ấm đầu, cổ, bàn chân; tránh ở lâu ngoài trời, thức khuya trong những ngày trời rét để phòng bệnh cảm lạnh, viêm phổi hay các biến chứng tim mạch...

Mặt khác, người cao tuổi cần duy trì chế độ tập thể dục, dưỡng sinh, đi bộ thường xuyên để điều hòa khí huyết, giữ gìn sức khỏe; duy trì chế độ ăn uống điều độ, bảo đảm giữ ấm khi thời tiết giá lạnh; tránh đi bộ ngoài trời mùa mưa, mùa đông vì rất dễ bị cảm lạnh.

(Theo TTXVN)