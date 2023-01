Các khu vực trên cả nước đều có mưa, Bắc Bộ có nơi rét đậm

Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều có lúc giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 5-7/1, khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, dông với lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt.

Khu vực Quảng Trị, Ninh Thuận và phía Đông Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.

Cụ thể, từ 7 giờ ngày 5/1 đến 7 giờ ngày 6/1, khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa có mưa từ 70-150mm, có nơi trên 200mm; các tỉnh Quảng Trị, Ninh Thuận và phía Đông Tây Nguyên có mưa từ 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 4/1, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: cấp 1.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Diễn biến thời tiết ngày và đêm 4/1: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều có lúc giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều có lúc giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 19-22 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 18 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, trời rét, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều có lúc giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, cao nhất 20-22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa to; riêng phía Bắc ngày có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, cao nhất 18-21 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển phía Nam có lúc cấp 5. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-21 độ C, phía Nam 22-24 độ C; cao nhất phía Bắc 22-25 độ C, phía Nam 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3, đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố, các bộ nêu trên theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Các bộ, ngành, địa phương kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời, sơ tán người dân khi có tình huống. Rà soát, sẵn sàng bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn phân luồng giao thông tại các khu vực ngập sâu, chia cắt; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính. Triển khai biện pháp chống ngập lụt cho các khu đô thị, khu công nghiệp, tiêu úng, bảo vệ sản xuất đặc biệt là diện tích nông nghiệp đã xuống giống và diện tích hoa màu, cây cảnh phục vụ cho Tết Nguyên đán Quý Mão.

Các địa phương bố trí lực lượng thường trực, chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa đảm bảo an toàn công trình và hạ du, sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra; thông tin cảnh báo sớm đến hạ du theo quy định, nhất là hạ du các hồ đã đầy nước và khu vực hạ du có nhiều hoạt động sản xuất, khai thác để bảo đảm an toàn về người, phương tiện, đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông, đặc biệt là hệ thống thông tin cơ sở, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất cho cộng đồng để chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

(Theo Vietnam+)