Đạ Tẻh: Quà tết đến với đồng bào dân tộc thiểu số buôn Con Ó

(LĐ online) - Ngày 4/1, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ban Từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Lạt cùng các nhà hảo tâm, đại diện Công an huyện Đạ Tẻh và xã Mỹ Đức tổ chức trao tặng quà tết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại buôn Con Ó thuộc Thôn 8 (xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh).

Công an tỉnh và Ban Từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Lạt trao tặng quà tết cho bà còn đồng bào dân tộc thiểu số buôn Con Ó (xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh)

Chương trình đã trao 166 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng cho bà con nhân dân tại buôn Con Ó, xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh.

Tham gia chương trình có Ni sư Thích Nữ Tịnh Chánh - Trưởng Ban tài chánh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Lạt, Trụ trì Chùa Tuệ Quang và Ni sư Thích Nữ Hạnh Nhẫn - Trưởng Ban Từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Lạt, Trụ trì chùa Tâm Ấn.

Thượng tá Lê Thị Hồng Minh - Trưởng Phòng PV05 Công an tỉnh cho biết: Đây là hoạt động nằm trong chương trình hưởng ứng Phong trào Tết Nhân ái - Xuân Quý Mão năm 2023. Chương trình nhằm góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Đồng thời, tăng cường tình đoàn kết giữa lực lượng Công an với Nhân dân, thực hiện chính sách an sinh xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Công an tỉnh Lâm Đồng.

AN NHIÊN