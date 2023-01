Kiểm tra đột xuất công tác PCCC tại chợ Đà Lạt

(LĐ online) - Chiều 6/1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành kiểm tra đột xuất các điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) tại chợ Đà Lạt.

Lực lượng cảnh sát PCCC kiểm tra các phương tiện chữa cháy tại chợ Đà Lạt

Nhằm đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC-CNCH đối với các cơ sở kinh doanh và kịp thời phát hiện, kiến nghị, yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cơ sở khắc phục những thiếu sót, tồn tại gây mất an toàn PCCC; Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH đã kiểm tra đột xuất chợ Đà Lạt theo kế hoạch kiểm tra đột xuất về PCCC và CNCH của Công an tỉnh Lâm Đồng.

Đoàn tập trung kiểm tra các nội dung về việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở theo quy định của phát luật và các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC, việc trang bị, vận hành hệ thống, thiết bị PCCC như: Hệ thống báo cháy tự động; hệ thống điện; hệ thống cấp nước chữa cháy trong, ngoài nhà, chữa cháy tự động; hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn; hệ thống chống sét; phương tiện chữa cháy tại chỗ; điều kiện thoát nạn…

Hiện, chợ Đà Lạt có tổng cộng 871 hộ đang kinh doanh với 12 ngành nghề khác nhau chủ yếu là hàng quần áo giày dép, mỹ phẩm… Do đây là cơ sở tập trung đông người, cơ sở sản xuất, kho chứa hàng… cho nên tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ cháy nổ.

Do vậy, Ban Quản lý chợ Đà Lạt đã luôn xác định PCCC là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác quản lý chợ. Trong năm 2022, Ban Quản lý chợ Đà Lạt đã nhắc nhở và xử lý vi phạm 12 hộ tiểu thương có các hành vi về sử dụng điện sai quy định, bố trí hàng hóa lấn chiếm lối thoát nạn với tổng mức tiền phạt là 46 triệu đồng.

Bên cạnh đó, viên chức và người lao động luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng chống cháy nổ phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, nhắc nhở tiểu thương chấp hành đúng những quy định về PCCC; định kỳ hàng tuần kiểm tra, bảo quản phương tiện dụng cụ PCCC, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác PCCC.

Ngoài ra, Ban Quản lý chợ cũng thường xuyên tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng phương tiện, kỹ năng sử dụng dụng cụ PCCC cho 150 tiểu thương. Đồng thời, phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an Tỉnh Lâm Đồng diễn tập phương án PCCC trong tháng 10 vừa qua.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn đã nhắc nhở, hướng dẫn và kiến nghị Ban Quản lý chợ Đà Lạt thực hiện các nội dung về PCCC sau: Thường xuyên kiểm tra an toàn về PCCC và định kỳ 6 tháng gửi báo cáo kết quả kiểm tra về cơ quan công an quản lý trực tiếp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm tra quy định; liên tục duy trì việc bố trí, sắp xếp vật tư, hàng hóa tại cơ sở để chiều rộng thoát nạn tối thiểu đảm bảo theo quy định; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC cho cơ sở trước và trong dịp Tết Nguyên đán để đảm bảo không có sự cố cháy, nổ xảy ra…

HƯƠNG LY