Cho những đêm lung linh trong nhà ga Đà Lạt

Nằm trong khuôn viên nhà ga cổ Đà Lạt, dãy nhà kho cũ kỹ, đóng im bao nhiêu năm nay bỗng một ngày được thổi đi lớp bụi thời gian, và phủ lên một sức sống mới, xinh xắn nhưng không làm mất đi nét cổ kính vốn có. Tròn một năm mang những buổi tối lung linh đến với một phần nhỏ bên hông nhà ga chính bằng cửa tiệm socola, Đoàn Bảo Tín - CEO của thương hiệu socola The Choco đã phải đi qua nhiều thử thách và bận rộn.

Trong không gian ấm áp bởi mùi socola thơm lừng và màu gỗ nâu trầm, Đoàn Bảo Tín (sinh năm 1993) chia sẻ rằng, điều khiến anh và các cộng sự luôn cảm thấy may mắn trong một năm qua là có cơ hội mở ra những cánh cửa vốn được đóng im, và biến nơi đó trở nên khác hơn những gì nó vốn sở hữu - tối tăm, bụi mù, hoang tàn. Nay đã rất khác.

Không gian The Choco trong nhà kho cũ của Ga Đà Lạt. Ảnh: V.Quỳnh

Tôn trọng nguyên tắc bảo tồn

Nơi mà Tín nói đến, chính là cửa tiệm socola The Choco hiện diện trong không gian của nhà Ga Đà Lạt, được mở ra từ tháng 12/2018. 98 năm tồn tại cùng Ga Đà Lạt - một trong những nhà ga lâu đời nhất của Đông Dương, vị trí của The Choco bây giờ từng là nhà kho dùng để chứa than và muối của người Pháp, sau đó được dùng làm kho hàng khi có một nhánh đường ray dẫn thẳng vào kho để dỡ hàng, và sau này trở thành nơi ở của nhân viên Ga Đà Lạt rồi bị bỏ hoang. Bao nhiêu năm đóng cửa im lìm, cũ kỹ, hoang phế, chẳng ai nghĩ rằng đến một ngày, không gian đó lại tràn ngập ánh sáng, thơm lừng mùi cà phê và socola như bây giờ. Khu nhà kho cũ giờ đây trở thành một điểm dừng chân mới của khách du lịch khi đến với Ga Đà Lạt. Và bức tường vàng với hình ảnh của The Choco trở thành một điểm check - in mới cho nhiều vị khách trẻ tuổi.

Mọi thứ đến như một cơ duyên, khi Tín đang tìm mặt bằng cho sản phẩm của mình sau một cuộc thi khởi nghiệp thì cũng là lúc có thông tin Ga Đà Lạt có ý định cho thuê nhà kho cũ. Để thuyết phục quản lý nhà ga, Đoàn Bảo Tín đã mất gần 2 tháng với không biết bao nhiêu lần đi lên đi xuống nhà ga, bao nhiêu lần sửa đổi dự án để cạnh tranh với các dự án khác.

Giữa rất nhiều lựa chọn, Tín chọn một nơi cần phải bỏ ra nhiều công sức như thế, bởi là một người con của Đà Lạt, Tín hiểu rõ những giá trị của các công trình cổ và tiếc ngẩn ngơ khi thấy có nhiều biệt thự cổ bỏ hoang, xuống cấp, nhưng người ta lại đập bỏ hoặc xây mới chứ không nghĩ đến hướng bảo tồn. Cho nên, sau rất nhiều lần đi qua, sau vài lần chạm tay vào những cánh cửa gỗ vững vàng, trầm mặc nhuốm màu thời gian, Tín đã ngay lập tức nhen nhóm trong đầu ý tưởng và mong muốn sẽ biến nơi này thành nơi “dừng chân” cho “đứa con” của mình - là The Choco.

“Khởi sự một thứ gì đó chẳng khó khi còn trong suy nghĩ. Nhưng làm rồi mới thấy bao nhiêu thứ chưa bao giờ hình dung là nó sẽ xảy ra. Sự cố ngoài ý muốn nhiều vô kể. Cảnh tượng đầu tiên mà chúng tôi thấy khi cánh cửa nhà kho mở ra thật dễ khiến người ta nản chí: Bụi phủ đầy mái ngói, sàn nhà loang lổ, bụi bặm, nắng xiên qua những lỗ hổng trên mái rọi thẳng xuống nền, gián chạy quanh nhà” - Tín chia sẻ. The Choco mất thêm 3 tháng miệt mài dọn dẹp, cải tạo và trang hoàng lại nơi này theo ý muốn.

Tọa lạc trong Ga Đà Lạt, khu nhà kho cũng phải tuân theo những yêu cầu khắt khe về việc bảo tồn và giữ gìn di sản. Tín tôn trọng nguyên tắc đó, nên giữ gìn nguyên bản của nhà kho hết sức có thể, từ nền nhà xi măng, đến mái ngói cổ xưa, màu tường vàng quét vôi hay những song cửa màu nâu cánh gián. Nếu muốn nối đường dây điện trong quán, Tín cũng phải làm trụ riêng rồi mắc điện vào chứ không đục tường. “May mắn là những khung gỗ làm trần nhà đã được ngâm 25 năm dưới đáy sông trước khi sử dụng nên vô cùng đảm bảo về chất lượng, chắc chắn, không có dấu hiệu xuống cấp về hệ thống gỗ” - Tín giải thích.

Bức tường vàng của nhà kho Đà Lạt nay trở thành điểm check-in mới của các bạn trẻ khi đến với thành phố hoa. Ảnh: V.Q

Cho những đêm không chỉ còn bóng tối

Từ bao nhiêu năm nay, khi Ga Đà Lạt được đưa vào phục vụ cho hoạt động du lịch, 6h tối là giờ đóng cửa, và cả nhà ga lại chìm vào màn đêm yên tĩnh. Thế nhưng, từ một năm nay, một phần nhỏ bên hông nhà ga chính lại lung linh hơn mỗi khi đêm về. Ánh đèn vàng dịu nhẹ, ấm áp tỏa ra từ The Choco cùng những cuộc chuyện trò của các vị khách khiến Ga Đà Lạt không chỉ còn im lặng và bóng tối.

Điều trùng hợp là màu vàng quét vôi của tường nhà lại phù hợp với màu gỗ trầm mà Tín lựa chọn cho quán. The Choco nằm ngay trong khuôn viên Ga Đà Lạt nên có phần tách biệt khỏi trung tâm, khỏi những nhộn nhịp thường ngày như những quán cà phê khác. Thay vào đó, The Choco xây dựng nên một không gian vừa đủ nhẹ nhàng, sang trọng nhưng vẫn giữ được nét cổ kính đáng có của nơi gần 100 năm tuổi này.

Đoàn Bảo Tín (bên trái) với thương hiệu socola The Choco của mình. Ảnh: V.Q

Sau tròn một năm hoạt động, Tín nói mọi thứ mình nhận lại hoàn toàn xứng đáng. Không làm thay đổi bản chất kiến trúc của nhà kho, Tín cho rằng du khách cần được nhìn thấy nó để biết được thêm giá trị lịch sử của nơi này. Những câu chuyện liên quan cũng được nhiều vị khách tò mò và tìm hiểu. Không chỉ thuận lợi vì níu được bước chân của du khách trẻ tuổi tham quan Ga Đà Lạt ghé vào cửa hàng, The Choco còn thu hút được nhiều vị khách lớn tuổi, khi ở đó họ như hoài niệm được về quá khứ của mình. Bà Cao Thị Châu (60 tuổi) - một du khách đến từ TP Hồ Chí Minh chia sẻ: “Thật bất ngờ khi tuổi trẻ của tôi đã bao lần qua lại nhà kho này, luôn thấy nó cũ kỹ, giờ lại thấy nó được mở ra, được thổi vào sức sống mới mà vẫn cảm giác như tìm lại được một không gian của Đà Lạt những ngày cũ”.

Hơn 4 năm Đoàn Bảo Tín bắt đầu với thương hiệu socola của riêng mình, và gần 2 năm kể từ khi tôi gặp Tín sau một cuộc thi khởi nghiệp, từ 5 thành viên ban đầu, bây giờ The Choco đã có thêm 24 nhân viên tại cửa hàng. Hiện tại, doanh thu của The Choco đạt trung bình 250 triệu đồng mỗi tháng, tiêu thụ từ 1.000 - 1.500 hộp socola tươi, phần lớn là khách du lịch mua trực tiếp tại cửa hàng. Dòng sản phẩm vẫn là socola tươi, thêm một vài loại thức uống và bánh ngọt từ socola, và vẫn đi theo tiêu chí mà Tín đã đặt ra ban đầu là “làm bằng trái tim và cố gắng làm tốt nhất có thể”.

Sẽ là một chặng đường dài sắp tới để The Choco hoàn thiện thêm từng ngày, nhưng với những tư duy của người trẻ và trân trọng những nền tảng xưa cũ, Đoàn Bảo Tín cùng các cộng sự của mình đã tạo dựng nên một giá trị riêng cho sản phẩm khởi nghiệp của mình.

VIỆT QUỲNH