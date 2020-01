Đông đảo khách du xuân Đà Lạt

(LĐ online) - Ngày 27/1, tức mồng 3 Tết Cổ truyền, du khách bắt đầu nườm nượp thượng sơn du xuân Đà Lạt, chấm dứt cảnh đường phố vắng lặng sau hai ngày đầu năm mới 2020.

Du khách tham quan Đà Lạt

Theo ghi nhận, từ sáng ngày 3 Tết, quốc lộ 20, tuyến đường kết nối Đà Lạt với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông, Tây Nam Bộ đã đông nghẹt các phương tiện di chuyển theo chiều lên TP Đà Lạt. Lượng khách đổ lên thành phố này bắt đầu tăng với nhiều phương tiện là xe ôtô cá nhân và xe khách lớn đã khiến đường sá Đà Lạt bắt đầu đông đúc, nhất là các nút giao thông trọng điểm như vòng xoay Kim Cúc, Hoàng Văn Thụ, Ba Tháng Hai...

Lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự (CSGT-TT) Công an TP Đà Lạt đã phải làm việc rất vất vả để phân luồng, hướng dẫn và điều tiết các phương tiện tham gia giao thông đúng tuyến, đúng làn và trật tự.

Trung tá Nguyễn Văn Hùng, Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an TP Đà Lạt cho biết, quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố, để đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc cục bộ do lượng phương tiện lưu thông gia tăng đột biến trong những ngàỳ Tết, đơn vị đã chủ động xây dựng các phương án điều tiết, điều động 100% quân số tham gia túc trực, phần luồng các phương tiện tại những nút giao thông, vòng xoay, nơi hay xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ.

Bên cạnh đó, đơn vị còn cắt cử lực lượng thường xuyên tuần tra lưu động, hướng dẫn các phương tiện tránh di chuyển vào những tuyến đường có nguy cơ xảy ra ùn tắc cục bộ để giảm tải chủ động.

Cũng từ ngày mồng 3 Tết, đèo Prenn, vào các giờ cao điểm, khi lượng phương tiện lưu thông lớn, lực lượng chức năng sẽ cấm xe ôtô từ 16 chỗ trở lên di chuyển lên Đà Lạt bằng đường đèo này. Các phương tiện phải lên TP Đà Lạt bằng đường đèo Mimosa.

Trong ngày mồng 2 Tết, Đội CSGT-TT Công an TP Đà Lạt đã tiến hành dừng, kiểm tra nồng độ cồn trên 50 tài xế xe ôtô. Điều đáng mừng là không phát hiện tài xế nào có nồng độ cồn. Kiểm tra hơn 40 xe máy, lực lượng chức năng chỉ phát hiện 2 trường hợp có nồng độ cồn. Đây là sự chuyển biến rất tích cực trong nhận thức và hành động của người dân sau khi Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ có hiệu lực.

Trung tá Nguyễn Văn Hùng cho biết thêm, trong đêm 30 Tết, đơn vị cũng đã tuần tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những thanh niên quá khích, tụ tập đông người, tổ chức đua xe trái phép. Hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ trên 40 xe môtô các loại để hoàn tất hồ sơ, xử lý đối với những thanh niên tụ tập đua xe trái phép này.

Lực lượng CSGT thành phố hướng dẫn điều tiết giao thông

Theo ghi nhận, các dịch vụ du lịch tại TP Đà Lạt trong những ngày Tết đều tăng mạnh, nhất là giá cả phòng nghỉ, ăn uống. Lượng khách đổ lên Đà Lạt trong những ngày Tết đã khiến phòng nghỉ trở nên khan hiếm nghiêm trọng, nhất là vào các ngày cao điểm, từ mồng 4 đến 6 Tết. Theo đó, giá phòng nghỉ dạng bình dân, cách trung tâm thành phố khoảng 3km, ngày thường 300.000 đồng phòng giường đôi, nay tăng lên khoảng 1 triệu đồng. Phòng đơn ngày thường khoảng 200.000 đồng những ngày này đều tăng lên không dưới 500.000 đồng/ngày. Tuy nhiên, muốn có được phòng nghỉ trong những ngày Tết, hầu hết du khách phải đặt phòng từ cách đây cả tháng.

Ngày 3 Tết, mặc dù chưa phải là ngày cao điểm du khách đổ lên Đà Lạt nhưng dịch vụ đi lại đã có dấu hiệu quá tải. Rất nhiều người gọi taxi nhưng không có xe tới đón. Nhiều đoàn khách không đủ kiên nhẫn chờ taxi đã phải đi bộ nếu quãng đường di chuyển của họ ngắn.

Ngoài các khu, điểm tham quan du lịch nổi tiếng như Thiền viện Trúc Lâm, Thung lũng Tình yêu, Thác Prenn, Datanla, Đồi mộng mơ, Vườn hoa thành phố và các điểm du lịch canh nông... hơn chục tiểu cảnh hoa quanh khu vực hồ Xuân Hương và các công viên công cộng tại trung tâm Đà Lạt, hồ Xuân Hương đã thu hút một lượng lớn du khách tập trung để tham quan và chụp ảnh.

VĂN BÁU