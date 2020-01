Khách sạn - Khu nghỉ dưỡng Terracotta Đà Lạt nhận giải thưởng Khách sạn Xanh ASEAN

(LĐ online) - Trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2020 tại Brunei (diễn ra từ ngày 12-16/1/2020), Khách sạn - Khu nghỉ dưỡng Terracotta Đà Lạt đã được nhận giải thưởng đạt chuẩn Khách sạn Xanh ASEAN giai đoạn 2020-2021.

Khách sạn – Khu nghỉ dưỡng Terracotta Đà Lạt. (Ảnh: Terracotta)

Cùng nhận giải Khách sạn Xanh ASEAN với Terracotta Hotel & Resort Đà Lạt, còn có 4 khách sạn và khu nghỉ dưỡng: JW Marriott Hà Nội Hotel, Victoria Cần Thơ, Novotel Halong Bay, Four Seasons Resort - The Nam Hai – Hội An. Ngoài ra, Việt Nam còn có 5 đơn vị nhận giải thưởng đạt chuẩn điểm đến hội nghị, hội thảo (MICE), 3 thành phố đạt chuẩn thành phố sạch và 2 điểm đến đạt chuẩn du lịch bền vững.

Để được nhận giải thưởng Khách sạn Xanh ASEAN, các ứng cử viên phải đáp ứng 6 tiêu chuẩn cơ bản trong Bộ tiêu chuẩn du lịch ASEAN, với 11 nhóm tiêu chí, 30 mục và 80 tiêu chí cụ thể, được các nước thành viên ASEAN xây dựng từ năm 2006. Việt Nam bắt đầu tham gia giải thưởng Khách sạn Xanh ASEAN từ năm 2009. Tại Lâm Đồng, trước Terracotta, Hoàng Anh Đất Xanh là đơn vị đầu tiên nhận giải thưởng Khách sạn Xanh ASEAN giai đoạn 2016-2017.

Tổng Giám đốc Khách sạn - Khu nghỉ dưỡng Terracotta Đà Lạt (thứ 4 từ phải qua) nhận giải thưởng Khách sạn Xanh Asean. (Ảnh: Terracotta)

Công nhận chuẩn Khách sạn Xanh ASEAN nhằm đưa các nước ASEAN thành điểm đến chung có chất lượng, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững trong Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), làm tăng sự thân thiện với môi trường và bảo tồn năng lượng trong ngành lưu trú của các nước ASEAN, bảo vệ và duy trì tài nguyên thiên nhiên và văn hóa của các nước ASEAN như một công cụ để bảo tồn văn hóa và xóa đói giảm nghèo.

NHẬT QUÂN - BẢO HUY