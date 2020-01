Sức hấp dẫn của phố cổ Hội An

Phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản thế giới từ năm 1988. Đây là một địa điểm lịch sử quan trọng, đại diện cho một nền văn hóa Đông Nam Á từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19. Các di tích, công trình kiến trúc ở đây mang sắc thái riêng, có sự hòa quyện giữa nhiều phong cách Việt - Hoa - Nhật và Tây phương.

Một góc lung linh sống ảo của giới trẻ khi đến Hội An. Ảnh: A.N

Luôn là điểm đến hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước, 2019 là năm bội thu thành tích của du lịch Hội An. Đầu năm 2019, Hội An vào top 10 điểm đến lãng mạn nhất thế giới do CNN bình chọn. Đến tháng 7, phố cổ Hội An tiếp tục đứng đầu trong top những thành phố du lịch tuyệt vời nhất thế giới do tạp chí Travel + Leisure bình chọn.

Đô thị cổ Hội An ngày nay là một điển hình đặc biệt về cảng thị truyền thống ở Đông Nam Á được bảo tồn nguyên vẹn và chu đáo. Phần lớn những ngôi nhà ở đây là những kiến trúc truyền thống có niên đại từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19, phân bố dọc theo những trục phố nhỏ hẹp. Nằm xen kẽ giữa các ngôi nhà phố, những công trình kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng minh chứng cho quá trình hình thành, phát triển và cả suy tàn của đô thị. Hội An cũng là vùng đất ghi nhiều dấu ấn của sự pha trộn, giao thoa văn hóa. Các hội quán, đền miếu, nhà thờ tộc mang dấu tích của người Hoa nằm bên những ngôi nhà phố truyền thống của người Việt và những ngôi nhà mang phong cách kiến trúc Pháp. Bên cạnh những giá trị văn hóa qua các công trình kiến trúc, Hội An còn lưu giữ một nền văn hóa phi vật thể đa dạng và phong phú. Cuộc sống thường nhật của cư dân phố cổ với những phong tục tập quán, sinh hoạt tín ngưỡng, nghệ thuật dân gian, lễ hội văn hóa vẫn đang được bảo tồn và phát triển. Hội An được xem như một bảo tàng sống về kiến trúc và lối sống đô thị.

Nhiều lần tham quan phố cổ Hội An, tôi cảm nhận được dù vào thời điểm ban ngày hay ban đêm, phố cổ Hội An vẫn đem đến cảm xúc cho người thưởng lãm luôn khám phá sự hấp dẫn, tươi mới bởi sự thỏa mãn các giác quan: hít thở không khí trong lành; nhìn ngắm thích thú ánh sáng lung linh sắc màu của đèn lồng trong không gian sắp đặt nghệ thuật, chiêm ngưỡng các công trình kiến trúc cổ mờ ảo trong hiệu ứng ánh sáng… Đêm Hội An, khách du lịch đi dạo bình yên chỉ để nhìn ngắm phố cổ.

Dạo chơi phố cổ về đêm. Ảnh: A.N

Cô đồng nghiệp ở xứ Tây Đô - Cần Thơ thích thú khám phá Hội An ngay trong buổi chiều vừa đặt chân đến, cho biết: “Ban ngày, tôi đặc biệt thích thú khi đi vào ngõ ngách của phố cổ, những con ngõ rất hẹp kích thích sự tò mò của tôi nên càng đi sâu vào bên trong phố cổ tôi cảm thấy thú vị vô cùng”.

Còn anh đồng nghiệp ở Báo Trà Vinh lần đầu tiên tham quan phố cổ Hội An vào ban đêm, anh ngỡ ngàng hỏi mà không cần lời đáp, sao khách du lịch nước ngoài nhiều đến thế. Mọi người đi dạo bộ và cùng ngắm nghía phố cổ trong ánh đèn lồng lung linh đủ sắc màu, quan sát cuộc sống về đêm của phố cổ cũng là một sự thú vị đối với khách du lịch.

Khu phố cổ diện tích chỉ 2 km2 yên bình gây ấn tượng trong tâm trí mọi người bởi màu vàng đặc trưng, nổi bật của các bức tường ở đây. Từng góc phố, con đường, ngõ ngách đều nhuốm màu thời gian với khung cảnh rêu phong cổ kính, đủ sức quyến rũ và gây thương nhớ cho bất cứ ai đã từng đặt chân đến.

AN NHIÊN