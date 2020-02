Du lịch ứng biến trước dịch bệnh

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona đang ở đỉnh dịch, gây thiệt hại to lớn về kinh tế, suy giảm hoạt động của mọi ngành nghề; trong đó ngành du lịch bị ảnh hưởng nặng nề với tình trạng các khu điểm thưa vắng, khách hủy phòng hàng loạt...

Trang bị kiến thức và ý thức phòng, chống dịch là hành trang du lịch trong mùa dịch. Ảnh: DaLat Discovery

Bà Nguyễn Thị Nguyên - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) cho biết: Kể từ sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán, trong tháng 2, khách đã hủy hơn 10 ngàn phòng theo thống kê tại 14 khách sạn từ 3-5 sao trong tỉnh, thiệt hại khoảng 15 tỷ đồng, dẫn theo giảm sút doanh thu các loại hình dịch vụ khác. Ngành VHTT&DL đã chuyển toàn bộ các hướng dẫn về phòng, chống dịch bệnh đến tất cả các đơn vị hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, để đảm bảo công tác phòng ngừa dịch bệnh; đồng thời, ngưng toàn bộ hoạt động lễ hội và thể thao trong tháng 2.

Thống kê của các công ty lữ hành, thì lượng khách giảm sút, hủy tour so với cùng kỳ năm 2019 lên đến 80-90%, và diễn biến quá phức tạp, nên các doanh nghiệp chưa biết xoay trở như thế nào. Ông Tưởng Hữu Lộc - Chủ tịch Hiệp hội lữ hành, cho biết: Giải pháp tạm thời của các doanh nghiệp hoạt động du lịch trong tâm dịch, là: Tránh xa vùng dịch và thực hiện triệt để các công tác phòng dịch và bảo đảm an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ VH -TT&DL. Hiện trạng hoàn hủy tour đang diễn ra thì phải tôn trọng ý kiến và nguyện vọng của khách hàng và thương lượng sao cho đảm bảo quyền lợi đôi bên, như đổi thời gian, chuyển loại hình... Các tour mà du khách vẫn có nguyện vọng đến các vùng vẫn an toàn thì thực hiện triệt để các công tác bảo đảm phòng, chống dịch, như: phát miễn phí khẩu trang, nước rửa tay khô...

Các gia đình trẻ vẫn tự tin lựa chọn loại hình du lịch có trách nhiệm. Ảnh: DaLat Discovery

Mặc dù, Lâm Đồng - Đà Lạt chưa có dịch và các doanh nghiệp du lịch tích cực quảng bá, kích cầu, khuyến mãi... nhưng vì khí hậu lạnh (là điều kiện để virus nCoV tồn tại) gây tâm lý lo lắng nên không khí du lịch ảm đạm vẫn chưa được khôi phục và các doanh nghiệp phải chấp nhận rủi ro. Cũng theo ông Tưởng Hữu Lộc: Dù muốn hay không thì với tình hình này, buộc phải xem đây là một cuộc sàng lọc “tự nhiên” của ngành. Các chủ doanh nghiệp lữ hành phải có kế hoạch dài hơi trong việc chuẩn bị về tài chính, chấn chỉnh lại nhân lực, lựa chọn đầu tư lại sản phẩm và thực hiện quảng bá kích cầu, đón đáy dịch.

Đây là thực tế để các doanh nghiệp hiểu rằng, sản phẩm dịch vụ của ngành du lịch phải tìm ra lối thoát: Nếu thị trường không bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch thì tăng trải nghiệm và tiện ích khi khách mua tour, sử dụng dịch vụ, giảm giá bán kích cầu du lịch theo các bài học mà Thái Lan, Indonesia từng làm để vượt qua khủng hoảng sóng thần... Đối với Đà Lạt - Lâm Đồng, hiện loại hình du lịch có khả năng nhất trong mùa dịch này là nghỉ dưỡng, sinh thái với không gian cách biệt và riêng tư để thu hút khách.

Hoạt động trải nghiệm thiên nhiên cùng nhóm bạn vẫn thu hút du khách. Ảnh: DaLat Discovery

Vì vậy, ngay trong lúc cao điểm của dịch, nhưng vẫn có những đơn vị hoạt động bình thường, thậm chí tăng hiệu suất, hướng đến đối tượng là khách du lịch nội địa, trẻ, đi theo nhóm bạn hoặc gia đình, có đủ kiến thức và tầm nhìn để đánh giá tình hình. Ngoài du lịch thuần túy, hướng du khách đến các hoạt động trải nghiệm gắn liền với thiên nhiên, như lấy tiêu chí du lịch để rèn luyện sức khỏe, refresh lại bản thân ở những nơi yên tĩnh, không ồn ào, như trekking, chèo thuyền, cắm trại trong rừng, đón bình minh, hoàng hôn,...

Nhiều doanh nghiệp du lịch đã thực hiện các giải pháp xúc tiến tìm kiếm thị trường, kích cầu bằng cách khuyến mãi, giảm giá dịch vụ, phát khẩu trang miễn phí. Dalattourist là doanh nghiệp du lịch hàng đầu của Lâm Đồng với nhiều điểm đến và loại hình du lịch hấp dẫn. Chỉ trong 6 ngày Tết Nguyên đán, lượng khách tăng đến 8% so với cùng kỳ năm trước, nhưng ngay sau đó cũng bị ảnh hưởng của dịch bệnh, với thống kê trong hơn 10 ngày đầu tháng 2 là giảm 15 ngàn khách đến các khu điểm, giảm 5 ngàn khách đặt ăn, công suất phòng thấp hơn cùng kỳ 50%. Nhiều giải pháp được đặt ra! Đặc biệt, vì cả du khách và chủ nhà đều phải tuân thủ quy định đeo khẩu trang, nên Dalattourist đã tổ chức phát động cuộc thi “Trao ánh mắt cười - lòng khách thêm vui” trong toàn hệ thống, để những đôi mắt biết nói, biết cười trở thành biểu tượng du lịch trong mùa dịch...

*

Thoát dịch và nhanh chóng trở lại đời sống bình thường là mong muốn của cả thế giới. Những doanh nghiệp du lịch nói chung và tại Lâm Đồng nói riêng, đang theo cách của mình để bảo đảm hoạt động kinh doanh và giữ niềm tin, an toàn cho du khách. Theo kịch bản của các chuyên gia thì đỉnh dịch sẽ vào giữa tháng 2 và qua trong tháng 4. Nếu dịch được khống chế kịp thời thì vẫn ảnh hưởng đến tăng trưởng. Nhưng cho dù thế nào, vẫn phải bước lên phía trước!

Ngay sau khi Trung Quốc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV), đẩy cả thế giới vào tình trạng y tế khẩn cấp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định: Chính phủ chấp nhận một số thiệt hại về kinh tế để bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân. Bộ VHTT&DL và Tổng cục Du lịch cũng đã có những văn bản chỉ đạo về kiểm soát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do virus nCoV; quản lý, theo dõi chặt lịch trình, tình hình sức khỏe và khuyến nghị du khách hạn chế di chuyển đến vùng có dịch; đồng thời, chú trọng công tác phòng, chống dịch liên quan đến khách du lịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách và người lao động... Và, ngành du lịch, với hành trang là ý thức và trách nhiệm, du lịch trong mùa dịch vừa là thách thức, vừa là cơ hội đẩy mạnh khai thác các thị trường du lịch không nằm trong vùng dịch, cũng như kế hoạch bồi dưỡng để giữ gìn nguồn nhân lực trong giai đoạn khủng hoảng vì dịch bệnh lây lan; đồng thời, chỉnh trang, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, đổi mới và hoàn thiện công tác quản lý và kinh doanh của doanh nghiệp, để hoạt động du lịch không những sớm trở lại bình thường mà bước lên một tầm cao mới!

LÊ HOA