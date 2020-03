Khách du lịch đến Đà Lạt giảm mạnh

(LĐ online) - Ngày 3/3, tin từ UBND TP Đà Lạt cho biết, khách du lịch đến địa phương trong tháng 2/2020 ước đạt 495.400 lượt. Trong đó, tổng lượng khách qua lưu trú đạt 383.921 lượt, giảm 3,3% so với cùng kỳ và giảm 11% so với tháng 1/2020. Khách nội địa đạt 412.600 lượt khách; trong đó, khách qua lưu trú đạt 311.545 lượt khách, giảm 0,6% so cùng kỳ và giảm 7,3% so với tháng trước. Khách quốc tế đạt 82.000 lượt; trong đó, khách lưu trú đạt 72.376 lượt khách, chiếm l6,7% tổng lượng khách, giảm 14% so với cùng kỳ và giảm 25% so với tháng 1/2020.

Du khách tham quan Vườn hoa Đà Lạt

Nguyên nhân khiến lượng khách trong nước và quốc tế tới Đà Lạt giảm so với cùng kỳ năm trước là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, rất nhiều đoàn đã hủy tour. Theo các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, đây là thời điểm khó khăn nhất trong hàng chục năm qua.

VĂN BÁU