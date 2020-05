Du lịch Đà Lạt ứng phó với tình hình mới để phát triển

(LĐ online) - Tâm lý ngại đi du lịch sau dịch bệnh Covid-19 vẫn còn đã khiến ngành du lịch Đà Lạt tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức kéo dài. Để thích nghi với tình hình mới, một số doanh nghiệp du lịch đã chủ động tạo ra các tour khác lạ, tránh xa phố phường và hạn chế tới các điểm tụ tập đông người. Những tour này đang trở thành xu thế sự lựa chọn của du khách khi tới Đà Lạt trong đợt cao điểm nắng nóng đầu mùa hè này.

Tour chèo thuyền hút khách du lịch sau dịch bệnh Covid-19

Giảm giá để hút khách

Dịch vụ du lịch tại TP Đà Lạt đã được phép hoạt động trở lại sau đợt nghỉ kéo dài để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thế nhưng, nhiều doanh nghiệp cho biết, lượng khách tới thành phố này vẫn rất hạn chế, chủ yếu là khách lẻ đi theo dạng gia đình và nhóm trẻ đi “phượt” bằng xe máy. Lượng khách thường chiếm tỉ lệ cao trong tổng cơ cấu khách du lịch do các doanh nghiệp dịch vụ lữ hành tổ chức hầu như vẫn còn vắng bóng. Thực tế, hiện nay lượng khách đổ lên Đà Lạt chưa bằng 50% so với cùng thời điểm những năm trước. Các khu du lịch, khách sạn chỉ thu hút được khách du lịch tới tham quan, lưu trú vào hai ngày cuối tuần nhưng với số lượng khá thưa thớt. “Thời điểm này những năm trước, Đà Lạt lúc nào cũng nhộn nhịp. Thành phố thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc, kẹt xe cục bộ vì quá đông du khách và các phương tiện di chuyển. Bây giờ, ngay cả cuối tuần đường phố cũng rất vắng. Người kinh doanh du lịch đang gặp rất nhiều khó khăn!” - anh Võ Hữu Trung, chủ một khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân, TP Đà Lạt cho biết.

Để kích cầu du lịch, một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, cơ sở lưu trú và các khu du lịch tại Đà Lạt đã có những chương trình khuyến mãi, giảm giá mạnh. Ông Phan Văn Chung - Phó Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Thử Thách Việt (đường Tăng Bạt Hổ, TP Đà Lạt) cho biết, đơn vị đang có chương trình giảm giá đặc biệt từ 10%-40% đối với các tour như city tour và các tour du lịch mạo hiểm khác. Mặc dù có nhiều chương trình, hình thức khuyến mãi đã được các doanh nghiệp áp dụng để kích cầu du lịch nhưng nhìn chung vẫn chưa đủ sức hấp dẫn để thu hút du khách lên Đà Lạt sau ảnh hưởng của dịch bệnh. Người dân vẫn có tâm lý dè chừng khi tới những nơi đông người như khu du lịch, các điểm ăn uống và nơi công cộng khác. Bên cạnh đó, sau thời gian dài nghỉ học để phòng chống dịch bệnh, hiện nay học sinh các cấp trong cả nước đã bắt đầu đi học trở lại nên kế hoạch đi du lịch trong mùa hè này của nhiều gia đình không thể thực hiện được. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tại Đà Lạt nhận định, nếu tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục được kiểm soát tốt như hiện nay, nhanh nhất phải vào cuối mùa hè Đà Lạt mới thực sự nhộn nhịp trở lại nhưng không thể bằng những năm về trước.

Du khách tham gia tour khám phá thiên nhiên Đà Lạt

Chọn tuor khám phá thiên nhiên

Tâm lý phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khiến du khách lên Đà Lạt du lịch thường hạn chế tới những điểm, khu du lịch tập trung đông người. Các khu du lịch truyền thống, nổi tiếng của Đà Lat thường ít được du khách lựa chọn trong thời gian này. Trong khi đó, tour khám phá thiên nhiên cao nguyên Đà Lạt, cắm trại qua đêm trong rừng thông, chèo thuyền kayak... với thế mạnh là không tập trung nhiều người, không tới những nơi đông người, các tour này đang trở thành sự lựa chọn của nhiều gia đình và các nhóm phượt bằng xe môtô. Sớm nắm bắt được thị hiếu trên, gần tháng qua, nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tại Đà Lạt đã nhanh chóng mở các tour để đáp ứng nhu cầu của du khách trong tình hình mới.

Lượng khách du lịch đến Đà Lạt - Lâm Đồng trong tháng 5/2020 ước đạt 160.000 lượt khách, giảm hơn 70% so với cùng kỳ 2019; trong đó, khách quốc tế ước đạt 1.800 lượt khách, giảm 95,7% so với cùng kỳ và khách nội địa ước đạt 158.200 lượt khách, giảm trên 68% so với năm 2019.

Theo tìm hiểu, tour cắm trại qua đêm trên đỉnh những đồi thông nằm tại vị trí giáp ranh giữa TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương, nơi có đỉnh Langbiang hùng vĩ đang được nhiều du khách lựa chọn. Tour này thường được các doanh nghiệp đón khách từ khoảng 15 giờ chiều hằng ngày và kết thúc vào sáng ngày hôm sau. Tour cắm trại qua đêm đang được các công ty du lịch chào bán với giá từ 400.000 - 450.000 đồng/người.

Ông Ngô Anh Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Khám phá Đà Lạt (số 117, đường Nguyễn Trung Trực, TP Đà Lạt) cho biết, hiện nay loại hình du lịch này đang được du khách rất ưa chuộng, đặc biệt là khách từ 50 tuổi trở xuống, đi theo dạng gia đình. Tour này đưa du khách tham gia sinh hoạt tập thể qua đêm ở rừng thông cách khu dân cư không quá xa, buổi tối được tận hưởng cái lạnh dưới 20 độ C giữa mùa hè cả nước nắng nóng, tránh xa được những nơi tập trung đông người. Buổi sáng thức dậy, du khách lại được chiêm ngưỡng sương mai trắng muốt bồng bềnh dưới các thung lũng trước khi mặt trời lên. Không gian thơ mộng, trong lành, se lạnh của Đà Lạt giữa mà hè khiến du khách thích thú.

Tour cắm trại qua đêm hấp dẫn du khách

Tuy nhiên, trước nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch tham gia tour cắm trại qua đêm tại Đà Lạt đang tăng mạnh sau thời kỳ cách ly để phòng chống dịch bệnh Covid-19, đã xuất hiện tình trạng các tour chui, không đảm bảo an toàn, để xảy ra tình trạng mất trộm tài sản của du khách. “Nhiều người không đủ điều kiện, không được cấp chứng chỉ hành nghề hướng dẫn viên du lịch nhưng vẫn đứng ra tổ chức các tour cắm trại tự phát cho du khách. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới chất lượng ngành du lịch Đà Lạt mà còn tiềm ẩn những nguy cơ rủi ro, tai nạn cho du khách. Do đó, du khách cần lựa chọn những đơn vị lữ hành uy tín để tổ chức những tour khám phá thiên nhiên để đảm bảo an toàn cả về sức khỏe và tài sản” - ông Ngô Anh Tuấn chia sẻ.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, trong thời gian qua, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp tổ chức cắm trại không đúng nơi quy định, xả rác bừa bãi, vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường... Ngành du lịch Lâm Đồng sẽ tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp không đủ điều kiện nhưng vẫn tổ chức tour cho du khách.

KHẮC LỊCH - VĂN BÁU