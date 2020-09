Xem thú ăn đêm ở VQG Cát Tiên

Đến VQG Cát Tiên mà không ở lại qua đêm để tận hưởng không khí trong lành là phung phí của “trời”. Nhưng khi ở lại qua đêm mà bỏ qua cơ hội đi xem thú hoang dã thì lại càng phung phí hơn.

Bàu Sấu trong VQG Cát Tiên

Theo ông Nguyễn Đình Quốc Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Môi trường và Dịch vụ, VQG Cát Tiên, cho biết VQG Cát Tiên có diện tích hơn 82.000 ha, là 1 trong 6 vườn sinh quyển lớn nhất thế giới. Ở đây có khoảng 600 loài thú, trong đó nhiều loài có tên trong sách đỏ chọn làm nơi sinh sống như bò tót, hổ, báo, tê giác, chó sói, voọc chân đen, gà so cổ hung… Chừng đó loài thôi, nếu may mắn được tận mắt nhìn thấy bản năng săn mồi hoang dã của chúng trong đêm thì cũng đáng “đồng tiền bát gạo” cho một đêm ở lại rừng rú.

Mới đây, trong một lần đến Cát Tiên và ở lại qua đêm, chúng tôi được BQL Vườn hướng dẫn đi xem thú hoang dã. Tầm khoảng 21 giờ chúng tôi nhận được thông báo chuẩn bị “lên đường” đi xem thú. “Những hôm mưa như thế này, thú đi ăn đêm nhiều lắm”. Sau câu nói khích lệ đầy cảm hứng của người phụ trách, chúng tôi nai nịt gọn gàng, bước vội ra bãi xe. Một chiếc xe đặc chủng đang chờ sẵn. Chúng tôi may mắn được anh Hậu - lái xe, mời lên ngồi chung cabin. Vừa yên vị, người hướng dẫn thông báo vắn tắt lộ trình xem thú dài khoảng 20 km, đi qua những đồng cỏ bạt ngàn, trải dài dọc theo con sông Đồng Nai. Và trước khi xe lăn bánh, lái xe nhắc mọi người cùng thực hiện ba không: không nói chuyện ồn ào, không ném các vật dụng hoặc thức ăn vào thú và không rời khỏi xe để tiếp cận các loài thú. Tất cả các điều này chỉ nhằm đem lại sự an toàn cho người xem và sự yên bình cho muông thú, anh Hậu nói. Nếu như anh Hậu không nhắc nhở, chúng tôi cũng ngầm hiểu đi xem thú mà nói chuyện ồn ào sẽ làm mất đi cơ hội trông thấy chúng vì thú có thính giác rất nhạy. Song có lẽ việc tổ chức đi xem thú ở đây nhiều năm qua nên chắc chúng đã quen với tiếng động cơ nhưng giá mà tổ chức đi bằng xe điện thì biết đâu trông thấy được chúng nhiều hơn.

Bò tót trong VQG Cát Tiên

Xe lăn bánh chầm chậm được chừng 10 phút, bất chợt dừng lại. Dưới ánh đèn pha có công suất đủ lớn quét qua bãi cỏ, mọi người cùng nhìn theo ánh đèn thấy ánh mắt “xanh lét” của một cặp nai bị “ăn đèn” đứng ngơ ngác cách tầm 50 mét. Bất chợt, chúng tôi nghĩ nếu gặp phải ánh đèn của phường săn trộm thì cặp nai này chết chắc. Cũng may, theo anh Hậu, lực lượng kiểm lâm ở đây bất kể mưa gió, ngày hay đêm đều chia nhau tuần tra liên tục nên động vật cũng như những loài thực vật quý hiếm ở đây gần như được bảo tồn nguyên vẹn.

Xe lại lăn bánh. Mọi người bắt đầu tỏ ra thích thú pha lẫn chút hiếu kỳ. Cứ thế, suốt cuộc hành trình, mỗi khi anh Hậu quét ánh đèn dọc theo hai bên đường lúc thì thấy nai, thấy chim, lúc thì bắt “tại trận” heo rừng, thỏ rừng, nhím… nhởn nhơ ăn cỏ hoặc đào bới tìm thức ăn ngay trong cánh rừng tự nhiên. Mỗi lần như vậy, anh Hậu dừng ánh đèn đủ lâu để con thú “đứng hình” cho mọi người cùng trông thấy rồi mới tiếp tục cho xe lăn bánh. Phải nói anh Hậu làm việc này rất chuyên nghiệp. Cùng ngồi chung cabin, anh vừa lái xe vừa quét ánh đèn khá nhanh vậy mà một con nhím lủi thủi trong bụi cỏ cũng không qua khỏi tầm mắt của anh. Tôi hỏi, sao anh nhìn thấy các loài thú trong đêm nhanh như vậy? Anh nói ngày trước anh đi bộ đội, sau ra quân xin vào kiểm lâm một thời gian rồi trở thành lái xe chuyên dụng gần 20 năm qua. Vì thế, anh hiểu rõ tập tính, đặc điểm của một số loài thú hoang dã ở đây. Hầu hết các loài thú mỗi khi bắt gặp ánh đèn đều ngước mắt lên nhìn, trong đêm tối rất dễ nhận ra ánh mắt “xanh lét” mỗi khi chúng bị “ăn đèn”.

Hoẵng đang đi tìm thức ăn trong VQG Cát Tiên

Trong lúc chúng tôi miên man cảm nhận thế giới các loài động vật hoang dã mà chúng tôi vừa trông thấy ở đây, bất ngờ xe dừng dưới gốc cây kơ nia – mà theo anh Hậu nó có đến hàng trăm năm tuổi. Vừa quay đầu xe anh vừa cho biết cuộc hành trình kết thúc “không may mắn”. Trong lúc chúng tôi chưa hết ngạc nhiên thì anh Hậu giải thích: vì nếu may mắn có thể chạm trán với cả một đàn nai, chó sói hoặc bò tót. Thậm chí những loài rắn săn mồi cũng có thể được nhìn thấy trong chuyến đi này. Tuy vậy, không ai cảm thấy thất vọng khi đến với Cát Tiên để được trải nghiệm những cảm giác khó tả, khi tận hưởng những giấc “ngủ treo” giữa những âm thanh kỳ quái của đêm rừng. Có lẽ một ngày nào đó, chúng tôi sẽ quay trở lại Cát Tiên để cảm nhận sâu hơn về thế giới rừng xanh, nơi có nhiều loài thú mà không phải ai trong đời cũng được may mắn nhìn thấy dù chỉ một lần…

(Theo Baodulich.net.vn)