Khẳng định giá trị Thương hiệu Quốc gia Việt Nam

Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng (Dalattourist) là doanh nghiệp du lịch quy mô và giữ vai trò đầu tàu, tiên phong trong phát triển ngành Du lịch tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Dalattourist vừa được công nhận đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2020 cho sản phẩm dịch vụ du lịch giải trí gắn với khám phá tài nguyên du lịch thiên nhiên và văn hóa Đà Lạt.

Thiên đường du lịch Đà Lạt trong sương - nhìn từ đỉnh núi LangBiang

Khi tài nguyên thiên nhiên là nền tảng

Dalattourist đang quản lý và vận hành các khu điểm du lịch nổi tiếng, tổ chức nhiều hoạt động du lịch thể thao mạo hiểm độc đáo và lý thú… Điển hình là Khu Du lịch (KDL) Thác Dantanla vừa được du khách bình chọn vào Top 10% những điểm đến hấp dẫn toàn thế giới (TripAdvisor công bố tháng 10/2020). Thác Datanla là một trong những thác nước đẹp nhất tại tỉnh Lâm Đồng với 7 tầng thác kỳ vĩ trong rừng nguyên sinh có diện tích 107 ha; đồng thời, là nơi tổ chức nhiều hoạt động du lịch thể thao mạo hiểm hấp dẫn, gồm 2 hệ thống xe trượt ống, trò chơi vận động Hành trình trên cao (High Rope Course), vượt thác (Datanla Canyoning), đu dây (Zipline)...

KDL LangBiang tại núi Lang Biang, thuộc Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà là một trong những trung tâm đa dạng sinh học lớn tại Việt Nam, có diện tích khoảng 20 ha, với 2 đỉnh núi cao 2.167 m và 2.064 m gắn với những truyền thuyết ly kỳ, thích hợp cho các hoạt động du lịch leo núi, sinh thái dã ngoại, khám phá thiên nhiên... Núi LangBiang còn thuộc Khu Dự trữ sinh quyển LangBiang - là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới thứ 9 của Việt Nam và là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới đầu tiên của Tây Nguyên, được UNESCO công nhận ngày 9/6/2015.

Trên đỉnh LangBiang, du khách có thể quan sát toàn cảnh thành phố Đà Lạt - đặc biệt lung linh trong ánh đèn đêm dưới làn sương phủ, hay Suối Vàng mộng mơ, lả lướt mây vờn đón nắng bình minh… Chân núi LangBiang là nơi cư ngụ của tộc người bản địa còn giữ nhiều nét lịch sử, văn hóa đặc sắc riêng có của cộng đồng người Tây Nguyên. Chính vì vậy, KDL LangBiang đã được bình chọn là “Điểm du lịch được hài lòng năm 2005” (Báo Sài Gòn Tiếp thị), Núi LangBiang được công nhận “TOP 5 ngọn núi cao hấp dẫn du khách khám phá” (Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công bố năm 2012 và 2019).

Cáp treo Đà Lạt trên Đồi Robin, hoạt động từ năm 2003, có chiều dài 1,8 km đi từ trung tâm thành phố đến thắng cảnh KDL Quốc gia hồ Tuyền Lâm, Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt. Đi Cáp treo là du khách đang thực hiện tour du lịch thưởng thức Đà Lạt từ trên cao với đầy đủ các biểu tượng của thành phố: từ đồi Cù, hồ Xuân Hương, đèo Prenn… đến núi Voi, núi Lang Biang,… Di chuyển bằng Cáp treo, du khách còn có thể trông thấy những vườn rau, vạt hoa… thấp thoáng dưới tán rừng thông bạt ngàn…

“Đường hầm điêu khắc” tọa lạc trong KDL Quốc gia hồ Tuyền Lâm, có chiều dài trên 1 km, là những tác phẩm điêu khắc khổng lồ vào đất. Dùng “đất sét” làm vật liệu, dùng điêu khắc làm “ngôn ngữ”, công trình kể câu chuyện hình thành và phát triển của TP Đà Lạt. “Đường hầm điêu khắc” đã đạt 2 kỷ lục Việt Nam về “Ngôi nhà bằng đất đỏ không nung đầu tiên và có phong cách độc đáo nhất” và “Ngôi nhà bằng đất đỏ không nung có mái đắp nổi hình bản đồ Việt Nam đầu tiên và có diện tích lớn nhất” (năm 2013). Tác phẩm “Nơi tình yêu bắt đầu - Hồ vô cực” là điểm chụp ảnh yêu thích của du khách từ năm 2018.

Giao lưu cồng chiêng với đồng bào dân tộc thiểu số bản địa

… để con người tạo nên giá trị

Dalattourist khác biệt so với các đơn vị hoạt động du lịch khác là sở hữu rất nhiều điểm đến nổi tiếng mang đậm nét văn hóa vùng miền, giàu chất lịch sử và độc đáo về các dịch vụ, tạo nên sản phẩm du lịch giải trí gắn với khám phá tài nguyên thiên nhiên và văn hóa Đà Lạt. Thấu hiểu “Thiên nhiên là nền tảng và con người tạo nên giá trị”, Dalattourist đã xây dựng các sản phẩm du lịch hướng du khách đến những giá trị thưởng thức cao hơn trong xã hội hiện đại.

Ngoài hệ thống nhà hàng ở các KDL phục vụ ẩm thực đặc trưng vùng miền và thế giới, Buffet rau Léguda tại nhà ga đi Cáp treo với sức chứa trên 1.000 khách, là không gian thưởng thức rau củ quả và các loại ẩm thực đặc trưng của Đà Lạt, vừa có thể ngắm nhìn Đà Lạt tuyệt đẹp vào ban ngày hay sự huyền ảo vào ban đêm…

Các hoạt động chính của Dalattourirst là tham quan, trải nghiệm thiên nhiên, lịch sử, văn hóa gắn với các hoạt động giải trí và thể thao mạo hiểm hoặc có yếu tố mạo hiểm, chủ yếu diễn ra ngoài trời trong khung cảnh tự nhiên của núi rừng và bầu không khí mát mẻ, trong lành của Đà Lạt. Các KDL của Dalattourist còn là nơi có thể tạo nên những bộ ảnh lãng mạn của thiên nhiên hay vô cùng sinh động của các hoạt động du lịch; đồng thời, thưởng thức âm nhạc mang đậm bản sắc vùng đất Tây Nguyên của các dân tộc thiểu số đang sinh sống quanh chân núi LangBiang.

Dalattourist cũng quy tụ và trang bị cho đội ngũ nhân viên hiểu văn hóa và giá trị của bản sắc địa phương để khai thác, phục vụ và đầu tư có chiều sâu các sản phẩm dịch vụ độc đáo từ nguồn tài nguyên có sẵn; cùng ý thức bảo tồn thiên nhiên bền vững, thân thiện với môi trường. Sử dụng trang thiết bị hiện đại, nhập khẩu và vận hành theo công nghệ tiên tiến trên thế giới, đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế, an toàn tuyệt đối cho người chơi; đi kèm với các dịch vụ du lịch đa dạng, phong phú, chất lượng đồng bộ trong chuỗi dịch vụ du lịch khép kín (tham quan, vui chơi giải trí, thể thao ngoài trời, lưu trú, ẩm thực, vận chuyển,…), Dalattourist đang tạo nên lợi thế cạnh tranh so với đối thủ cùng ngành. Chính vì vậy, lượng du khách đến với các khu điểm thuộc Dalattourist vượt trội hơn so với các khu điểm du lịch khác, chiếm tới 46% tổng lượt khách đến Đà Lạt - Lâm Đồng năm 2018 và 52% tổng lượt khách năm 2019.

Dalattourist khẳng định đã, đang và sẽ sáng tạo thêm các giá trị từ tư duy và nguồn lực của mình, dựa trên nền tảng tự nhiên để đầu tư xây dựng và tiếp tục phát triển bền vững gắn với bảo tồn thiên nhiên.

Leo vách đá - hoạt động du lịch mang yếu tố mạo hiểm trên núi LangBiang

NHẬT QUÂN