Đoàn công tác tỉnh Nghệ An xúc tiến thương mại, du lịch tại Lâm Đồng

(LĐ online) - Trong 3 ngày (11-13/11/2020), Đoàn công tác do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch (gồm các doanh nghiệp, cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan truyền thông) đến thăm và xúc tiến thương mại, du lịch tại tỉnh Lâm Đồng.

Trung tâm XTĐTTMDL 2 tỉnh Lâm Đồng và Nghệ An ký biên bản hợp tác

Ông Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Trung tâm Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch (XTĐTTMDL) tỉnh Nghệ An cho biết: Trung tâm XTĐTTMDL tỉnh Nghệ An vừa được thành lập vào tháng 4/2020 trên cơ sở hợp nhất các trung tâm chức năng trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Trung tâm Xúc tiến - Hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An. Là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, dân số 3,3 triệu người, có người dân định cư, làm ăn, sinh sống ở khắp các tỉnh thành và khá đông ở Tây Nguyên, nên tiềm năng phát triển hoạt động thương mại, du lịch của Nghệ An ở các địa phương là rất lớn. Nghệ An có tới hơn 23 ngàn doanh nghiệp…

Tuy nhiên, là một đơn vị mới thành lập, trực thuộc UBND tỉnh, Trung tâm XTĐTTMDL tỉnh Nghệ An đang tích cực học tập kinh nghiệm của các địa phương có mô hình Trung tâm tương tự để hoàn thiện mô hình tổ chức và chuyên nghiệp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Theo ông Nam, mô hình hoạt động của Trung tâm XTĐTTMDL tỉnh Nghệ An gần giống với Lâm Đồng. Nhưng, Lâm Đồng có bề dày hoạt động trong thực hiện chức năng về quản lý Nhà nước, xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, xúc tiến du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp… Đặc biệt, Lâm Đồng có nhiều lĩnh vực đang chiếm ưu thế phát triển hơn so với cả nước, như nông nghiệp công nghệ cao, du lịch canh nông, homestay…

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm khắc hoa sen - biểu tượng du lịch của Nghệ An

Trong thời gian làm việc tại Lâm Đồng, Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An đến thăm và khảo sát một số mô hình hoạt động du lịch. Doanh nghiệp 2 tỉnh Lâm Đồng và Nghệ An cũng gặp gỡ, trao đổi thông tin, lợi thế, tiềm năng, và nhu cầu hợp tác, xúc tiến thương mại, du lịch giữa Nghệ An và Lâm Đồng.

Ông Dương Quốc Anh - Giám đốc Trung tâm XTDTTMDL tỉnh Lâm Đồng đề xuất: Sau khi lãnh đạo 2 Trung tâm ký biên bản hợp tác, thì theo từng lĩnh vực, các phòng ban chức năng của 2 bên sẽ kết nối để duy trì cơ hội hợp tác bền vững, thường xuyên cập nhật thông tin của nhau, có kế hoạch cụ thể từng giai đoạn và từng năm, có kết nối trên trang web và tạo điều kiện để các doanh nghiệp 2 địa phương có thể tìm hiểu thông tin về nhau kỹ hơn, tiến tới có những hợp tác cụ thể, bền chặt giữa các doanh nghiệp…

NHẬT QUÂN