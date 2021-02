Chàng trai B'Lao quảng bá du lịch qua ảnh

(LĐ online) - Nhiều người biết tới Ngô Trần Hải An là blogger du lịch, phóng viên ảnh, nhiếp ảnh gia nhưng có lẽ ít tai biết rằng anh sinh ra và lớn lên ở phố núi B'Lao, Bảo Lộc. Cuộc sống gắn liền với núi rừng trên mảnh đất của vùng Nam Tây Nguyên ấy đã tạo nên tình yêu to lớn với vẻ đẹp hoang dã của thiên nhiên và tính cách tự do, phóng khoáng – những tiền đề tạo nên thương hiệu Ngô Trần Hải An của hôm nay.

Ngô Trần Hải An

Chia sẻ về việc đi du lịch, Ngô Trần Hải An bảo rằng đó là sở thích từ nhỏ. Nhưng “cuộc sống của tôi trôi qua bình lặng êm ả cho đến khi gặp biến cố đầu tiên của cuộc đời là rớt đại học. Nỗi xấu hổ quá lớn nên tôi rời B'Lao, đến nhà một người chú để trốn tránh người quen và cứ lang thang một mình trên những vùng đất mới. Thế nhưng, thảm kịch đầu đời ấy lại là bước ngoặt cho cuộc đời tôi. Những ngày tháng lang thang vô định lại cho tôi biết đam mê lớn nhất đời mình là khám phá và nhiếp ảnh. Sau khi thi lại đại học và trở thành sinh viên, cứ vào cuối tuần, lúc một mình, lúc đi cùng bạn tôi lại lang thang tới những miền đất mới. Từ đó, tôi đã có đích đến cho định hướng đời mình là học từ giảng đường và cả trường đời. Sau này, những chuyến đi dần quy mô hơn. Hành trình ấy đã kéo dài suốt 20 năm”.

Ngô Trần Hải An gần như đã đặt chân lên khắp Việt Nam và hơn 40 quốc gia trên thế giới. Trong đó, có những nước đặc biệt như: Ai Cập, Bắc Triều Tiên, Israel, Palestine, Jordan… Mỗi vùng đất đi qua, ngoài những cảm xúc mới lạ về thiên nhiên, cảnh sắc, con người… những nơi đó còn lưu dấu nhiều kỷ niệm đặc biệt. Như chuyến đi 24 ngày ở Pakistan, lần đầu tiên được chạm tới kỳ quan còn lại duy nhất của thế giới cổ đại là Kim Tự tháp ở Ai Cập hay chuyến đi để đời đến đất nước bí ẩn nhất thế giới – Triều Tiên. “Tên lửa, chiến tranh, đóng cửa với thế giới, cấm vận kinh tế là những gì người ta nói về Triều Tiên. Nhưng tôi thật sự tò mò và muốn biết, người dân ở Triều Tiên sống như thế nào, thiên nhiên, con người ở đó ra sao. Tôi muốn tự mình tìm hiểu và trải nghiệm nơi đây chứ không phải qua những câu chuyện không trọn vẹn nên tôi đã quyết định đi Triều Tiên một chuyến. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh khi đoàn tàu hữu nghị Trung - Triều dừng chân ở Ga Bình Nhưỡng, tôi bước xuống tàu và bắt gặp hai cô gái Triều Tiên đứng đó đón tôi bằng nụ cười nồng ấm. Đó là những hình ảnh cực kỳ ấn tượng mà tôi không bao giờ quên. Tôi thấy ở đấy một Triều Tiên bình yên, con người Triều Tiên chân thật. Bạn có thể tìm thấy những ngôi chùa cổ kính, thác nước đẹp như một bức tranh thuỷ mặc. Triều Tiên dưới góc nhìn một du khách có rất nhiều điều thú vị”.

Khám phá Sơn Đoòng

Còn ở trong nước, Ngô Trần Hải An ghi dấu tên mình với những chuyến đi tới các cột mốc Đông – Tây – Nam – Bắc của đất nước, đi tới cột mốc 79 cao nhất Việt Nam, khám phá hang Sơn Đoòng, sau 11 năm hoàn thành được mục tiêu đặt chân đến 11 điểm cơ sở đánh dấu lãnh hải Việt Nam… Để rồi sau những chuyến đi, anh nhận ra rằng “Việt Nam đẹp không thua kém bất cứ đâu trên thế giới”.

Những chuyến đi bên cạnh niềm vui khám phá nhưng cũng xảy ra rất nhiều vấn đề, nhất là những vấn đề liên quan tới sức khỏe, lộ trình. Nhưng có lẽ việc chăm chỉ rèn luyện sức khỏe, tích lũy kinh nghiệm thông qua trải nghiệm từ chỗ dễ đến chỗ khó, tìm kiếm thông tin chi tiết trước mỗi hành trình nhất là văn hóa, đời sống của con người ở những vùng đất muốn đặt chân đến… là những điều vô cùng cần thiết trước mỗi chuyến đi của Hải An. Thói quen đó được anh duy trì và ngày càng nâng cấp độ chuyên nghiệp để đến được những “vùng đất trong mơ”. Khó khăn, gian khổ là điều luôn song hành cũng những niềm vui trong mỗi chuyến đi, nhưng có lẽ đam mê, coi việc đi và khám phá như hơi thở trong cuộc sống đã giúp những bước chân của Ngô Trần Hải An bền bỉ suốt 20 năm qua.

Một góc Sơn Đoòng

Từ những chuyến đi đầu tiên chỉ để phục vụ đam mê của bản thân, sau đó, anh chia sẻ cảm xúc và kinh nghiệm trên tài khoản cá nhân ở các trang mạng xã hội và dần trở thành travel blogger. Khao khát được lưu giữ và quảng bá những hình ảnh tươi đẹp ấy cũng chính là lý do để anh tìm hiểu sâu, học hỏi, nỗ lực và dần ghi tên mình với nhiếp ảnh. Tất cả đó chính là tiền đề, là cơ duyên để Ngô Trần Hải An trở thành phóng viên ảnh. Từ năm 2014, anh bắt đầu bước vào nghề báo và trở thành phóng viên ảnh, tác nghiệp tại nhiều sự kiện đặc biệt trong nước và quốc tế. Bởi vậy, ngoài những bộ ảnh về du lịch, Ngô Trần Hải An còn là tác giả của nhiều phóng sự ảnh báo chí.

Cùng với Trần Đặng Đăng Khoa đi xe máy vòng quanh thế giới, Hoàng Lê Giang phất cờ tổ quốc trên nóc nhà châu Âu…, Ngô Trần Hải An cũng là 1 trong 8 cái tên truyền cảm hứng cho cộng đồng du lịch Việt Nam và góp phần không nhỏ đưa hình ảnh Việt Nam đến với gần hơn với cộng đồng du lịch quốc tế. Trang facebook Ngô Trần Hải An hiện có 5000 bạn bè và 50.096 người theo dõi, trang facebook Quỷ Cốc Tử của anh với 4.867 người theo dõi và tài khoản intergram với 2.500 người theo dõi.

Một góc Phú Quốc

Trong 10 năm qua, Ngô Trần Hải An là gương mặt có ảnh hưởng được hợp tác với nhiều đơn vị có uy tín cũng như có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch, nhiếp ảnh và truyền thông trong và ngoài nước; tham gia cố vấn hình ảnh cho các nhãn hàng có uy tín; phụ trách truyền thông và nhiếp ảnh cho các dự án quảng bá du lịch Việt Nam.

Năm 2021, Ngô Trần Hải An – người con của đất Nam Tây Nguyên vẫn tiếp tục thực hiện những đam mê của mình với du lịch, làm báo và nhiếp ảnh. Bước chân của anh sẽ vẫn đi thông qua việc thực hiện các dự án như: “Ngắm Việt Nam trên những tầng trời”, thực hiện bộ ảnh “Chuyển động của cuộc sống” ghi lại hình ảnh của các diễn viên múa, diễn viên xiếc nổi tiếng giữa cuộc sống đời thường… Đồng thời, anh đã ký kết hợp tác với các địa phương, các nhãn hàng để tiếp tục quảng bá du lịch ở Việt Nam qua ảnh đến với thế giới.

*Trong bài sử dụng một số hình ảnh của Ngô Trần Hải An ghi lại cảnh đẹp của Việt Nam.