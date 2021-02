Về phương Nam ghé thăm đền thờ Nguyễn Trung Trực

Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (1837 - 1868), tên thật là Nguyễn Văn Lịch, quê ở phủ Tân An, tỉnh Gia Định (nay là Long An). Xuất thân trong một gia đình chài lưới ở hạ lưu sông Vàm Cỏ, năm 1861, hưởng ứng lịch Cần Vương chống Pháp, ông chiêu mộ một số đông nông dân nổi dậy đánh phá các đồn Pháp ở các vùng thuộc phủ Tân An. Lập được nhiều chiến công nên được triều đình Huế phong chức Quản cơ. Sau đó, ông tiếp tục chiến đấu qua lại trên địa bàn Gia Định, Biên Hòa, Rạch Giá. Ngày 16/6/1868 ông cho quân đánh úp đồn Kiên Giang (nay là thị xã Rạch Giá) tiêu diệt hàng trăm quân lính Pháp và làm chủ tình hình. Giặc Pháp phản công, ông rút ra đảo Phú Quốc lập căn cứ nhằm chống giặc lâu dài. Pháp phải huy động một lực lượng hùng hậu đến bao vây và tấn công đảo. Đến tháng 10/1868, để bảo đảm lực lượng nghĩa quân và nhân dân trên đảo, ông tự ra nộp mình cho giặc bắt. Trước lúc bị hành hình, ông dõng dạc hô lớn: “Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh Tây”. Những chiến công hiển hách của ông cũng là nguồn cảm hứng cho lớp lớp thanh niên trai tráng Nam bộ đứng lên chống lại ách đô hộ của thực dân Pháp.