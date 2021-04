Lâm Đồng sẵn sàng đón du khách dịp Lễ 30/4 và 1/5

TIN LIÊN QUAN Tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5 (LĐ online) - Sáng 22/4, ông Nguyễn Hữu Thắng - Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Lâm Đồng cho biết: Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký công điện yêu cầu bảo đảm nhu cầu đi lại của nhân dân và trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5/2021; trong đó, có yêu cầu thông báo rộng rãi số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin và xử lý các phản ánh của người dân về trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ.

Hồ Xuân Hương - Trung tâm thành phố Đà Lạt

Theo đó, số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin và xử lý các phản ánh của người dân về trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ:

Ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: 0913.736.986

Ông Trương Hữu Hiệp - Phó Ban An toàn Giao thông, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh: 0914.950.079

Ông Nguyễn Hữu Thắng - Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh: 0906.310.861

Ông Trương Minh Đương - Phó Ban An toàn Giao thông tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh: 0903.879.616

Ông Tôn Thiện San - Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, Trưởng Ban An toàn Giao thông thành phố: 02633.701.777

Ông Võ Ngọc Trình - Phó Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông Đà Lạt: 02633.901.169...

Cáp treo trên rừng thông đến Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt

Trước đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã cung cấp danh mục số điện thoại nóng tiếp nhận phản ánh về dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh (trong giờ hành chính):

Thanh tra Sở: 0263.3829697

Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Đà Lạt: 0263.3822342

Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Bảo Lộc: 0263.3864022

Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đức Trọng: 0263.3843136

Theo khảo sát của Booking.com, thành phố Đà Lạt đứng đầu danh sách 10 điểm đến được du khách Việt Nam lựa chọn nhiều nhất trong dịp Lễ 30/4 – 1/5, cùng các điểm Vũng Tàu, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, thành phố Hồ Chí Minh, Sa Pa, Hội An, Hạ Long, Mũi Né. Dự báo thời tiết những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 ở Đà Lạt trời nắng, nhiệt độ từ 16 độ C vào ban đêm và 23 độ C vào ban ngày. Ông Lê Anh Kiệt - Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Đà Lạt, cho biết: Hiện, trên địa bàn thành phố có hơn 2.200 cơ sở lưu trú; trong đó, cơ sở có sao 383, biệt thự 134, khách sạn đạt chuẩn 196, nhà nghỉ 320 và còn lại căn hộ du lịch, các mô hình khác. Theo đó, có 29.282 phòng, khoảng 43.000 giường.

MINH ĐẠO