Edensee được bình chọn trong Top 1% khách sạn tốt nhất trên toàn thế giới

(LĐ online) - Best of the Best là giải thưởng danh giá nhất của TripAdvisor được bình chọn hằng năm, qua tổng hợp những đánh giá và xếp hạng từ khách du lịch trên toàn thế giới, để xác định nhiều hạng mục do khách du lịch trải nghiệm thực tế và bình chọn…

Dalat Edensee Resort & Spa lọt vào Top 1% khách sạn tốt nhất được du khách bình chọn trên toàn thế giới. Edensee cũng đứng vị trí thứ 2 (sau JW. Marriott Hotel Hanoi) trong TOP 25 khách sạn, khu nghỉ dưỡng của Việt Nam được xếp hạng cao nhất thế giới.

Edensee được TripAdvisor gởi lời chúc mừng với nhận xét: Đặc biệt, trong năm khó khăn do Covid, bạn đã trở nên nổi bật với khách du lịch khi cung cấp các dịch vụ và những trải nghiệm tuyệt vời, bất chấp những tình huống chưa từng có trước đây. Vì thế, bạn xứng đáng có được chiến thắng này.

NHẬT QUÂN