Lâm Đồng: Trên 150 ngàn lượt khách vui chơi an toàn dịp lễ

(LĐ online) - Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 30/4 - 3/5/2021), lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt - Lâm Đồng đạt trên 150.000 lượt khách.

Hồ Xuân Hương Đà Lạt sáng 2/5

Số lượng khách nói trên tăng 172,7 % so với cùng kỳ năm 2020; trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 2.500 lượt khách (tăng 212,5 % so với cùng kỳ năm 2020), khách nội địa đạt khoảng 147.500 lượt khách (tăng 172,1% so với cùng kỳ năm 2020); khách qua lưu trú đạt trên 125.000 lượt khách (tăng 150 % so với cùng kỳ năm 2020).

Lượng khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh tập trung vào các đêm từ 30/4 đến 2/5. Công suất phòng bình quân đạt khoảng 85%; các khách sạn từ 3-5 sao đạt khoảng 90% (riêng 30/4 - 1/5, một số khách sạn đạt công suất 100% như: Palace, Terracotta, Colline, Đà Lạt Wonder, Golf Valley, Sài Gòn Đà Lạt).

Các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh Lâm Đồng về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành lập đoàn kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp lễ tại một số cơ sở lưu trú du lịch và khu, điểm du lịch tại thành phố Đà Lạt; đồng thời, Thanh tra Sở thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện đúng các quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ du lịch. Đến thời điểm này, chưa có ghi nhận trường hợp khách có biểu hiện bệnh.

Tình hình an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch trong dịp lễ này được đảm bảo tốt. Giá dịch vụ trong dịp lễ đã đăng ký với cơ quan thuế đúng theo quy định: Các khách sạn 1-2 sao, khách sạn tiêu chuẩn, nhà nghỉ, nhà ở tăng giá từ 50-70% so với ngày thường; các khách sạn cao cấp từ 3-5 sao tăng khoảng 20-30%; không ghi nhận tình trạng tăng giá, ép giá đối với du khách.

NHẬT QUÂN