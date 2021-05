Lượng khách đến Đà Lạt tăng 180% so với cùng kỳ

(LĐ online) - Những ngày nghỉ Lễ Chiến thắng và Ngày Quốc tế Lao động năm nay (từ ngày 30/4 - 3/5/2021), lượng khách đến tham quan và nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020; trong đó, lượng khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh tập trung vào đêm ngày 30/4 đến trưa ngày 2/5/2020.

Đoạn đường từ Quảng trường đến Chợ Đà Lạt và khu Hòa Bình như một biển người trong tối 1/5

Ngày 30/4 - ngày nghỉ đầu tiên, du khách bắt đầu hướng về Đà Lạt; cùng với chặng cuối của Cuộc đua xe đạp xuất phát và đổ đèo Bảo Lộc về thành phố Hồ Chí Minh, khiến lượng xe lưu thông trên đèo Bảo Lộc di chuyển rất chậm chưa từng thấy; nhiều xe phải mất cả chục giờ đồng hồ để di chuyển trên con đèo hơn 10km...

Ngày 1/5, với lượng khách tăng đột biến, đường nội ô Đà Lạt và đường đến các khu du lịch chật cứng xe. Nhiều du khách quyết định rút ngắn thời gian lưu trú ở Đà Lạt, nên từ ngày 2/5, lượng xe tham gia giao thông giảm hẳn.

Theo thống kê của UBND thành phố Đà Lạt, trong 4 ngày nghỉ Lễ 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5/2021 (từ ngày 30/4 - 3/5/2021), lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt đạt khoảng 145.500 lượt khách (tăng 179,8 % so với cùng kỳ năm 2020), trong đó khách quốc tế đạt 2.500 lượt khách (tăng 191% so với cùng kỳ năm 2020), khách nội địa đạt 143.000 lượt khách (tăng 179,6% so với cùng kỳ năm 2020). Khách qua lưu trú đạt trên 122.000 lượt khách (tăng 189,5 % so với cùng kỳ năm 2020).

PHẠM LÊ