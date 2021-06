''Du lịch Việt Nam an toàn'' trong đại dịch

Năm 2020, đại dịch COVID-19 bùng nổ và có nguy cơ kéo dài đến hết năm 2021, gây thảm họa với thế giới, làm tê liệt hoạt động du lịch; khiến, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam giảm còn khoảng 30%, khách nội địa giảm một nửa và doanh thu giảm hơn 60% so với năm 2019... COVID-19 đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong tất cả mọi lĩnh vực, trong đó có du lịch. Ngành Du lịch cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào mọi hoạt động bằng việc thiết lập nhiều ứng dụng trên nền tảng Internet đó là ứng dụng App “Du lịch Việt Nam an toàn”.

App cung cấp nhiều thông tin cho khách du lịch lựa chọn dịch vụ an toàn

Du khách và doanh nghiệp được lợi khi sử dụng App “Du lịch Việt Nam an toàn”

App “Du lịch Việt Nam an toàn” của Tổng cục Du lịch được công bố chính thức vào ngày 10/10/2020, trong chương trình kích cầu du lịch nội địa giai đoạn 2 với chủ đề “Du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn”. App “Du lịch Việt Nam an toàn” là công cụ hỗ trợ rất hữu ích đối với khách du lịch trong bối cảnh dịch bệnh, giúp du khách lựa chọn những dịch vụ an toàn trên hành trình trải nghiệm, khám phá mọi điểm đến trên đất nước Việt Nam, với tính năng quét mã QR là bước quan trọng để khách du lịch kiểm tra cơ sở lưu trú có đáp ứng tiêu chí an toàn hay không.

Sử dụng app “Du lịch Việt Nam an toàn”, tất cả các du khách đi/đến Việt Nam có thể yên tâm suốt hành trình của mình. App cũng quảng bá, giới thiệu đất nước, du lịch Việt Nam nói riêng và các địa chỉ, điểm đến, doanh nghiệp du lịch Việt nói riêng...

App “Du lịch Việt Nam an toàn” được kỳ vọng phục vụ hiệu quả chương trình kích cầu du lịch nội địa, giúp du khách tự kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn và phản ánh, đánh giá điểm đến trong hành trình du lịch. Đây cũng là bước đệm mở cửa du lịch quốc tế.

Ngày 30/4/2021, App “Du lịch Việt Nam an toàn” được kết nối liên thông với hệ thống thông tin nghiệp vụ của Tổng cục Quản lý thị trường, cho phép hai bên dễ dàng trao đổi thông tin, phối hợp tiếp nhận và xử lý phản hồi của khách du lịch, bảo vệ quyền lợi chính đáng của du khách. Khách du lịch và đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch có thể trực tiếp tương tác với nhau trên hệ thống để kiểm tra thông tin, mức độ an toàn theo các tiêu chí đã đăng ký và du khách gửi đánh giá, nhận xét về dịch vụ được định danh, đơn vị cung ứng dịch vụ xác thực nên có thể loại trừ các trường hợp đánh giá ảo. Sự liên kết này rất cần thiết và hữu ích, đặc biệt sau nhiều vụ việc khách hàng “tố” các hiện tượng “chặt chém” du khách.

Thông qua những phản ánh của khách du lịch, Tổng cục Du lịch và Tổng cục Quản lý thị trường sẽ phối hợp kiểm tra và xử lý theo quy trình, qua đó góp phần bảo vệ quyền lợi cho khách du lịch và môi trường kinh doanh lành mạnh; đồng thời, nắm bắt thông tin và xử lý kịp thời những vấn đề liên quan đến hàng giả, hàng kém chất lượng, lừa đảo, ép giá, quảng cáo không đúng thực tế, mất vệ sinh an toàn thực phẩm…, góp phần lành mạnh hóa thị trường du lịch trong nước, nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín du lịch Việt Nam.

Với mục tiêu góp phần bảo đảm an toàn cho du khách trong hành trình du lịch, app “Du lịch Việt Nam an toàn” ngày càng hữu ích giúp khách du lịch dễ dàng tra cứu mức độ an toàn tại điểm đến, cập nhật bản đồ số để biết cảnh báo an toàn và tìm kiếm thông tin về các dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, điểm đến, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch.

App “Du lịch Việt Nam an toàn” cũng là cơ hội quảng bá cho các điểm đến du lịch

Sử dụng App “Du lịch Việt Nam an toàn”

Theo quy trình, các cơ sở lưu trú du lịch truy cập địa chỉ http://safe.tourism.com.vn và làm theo hướng dẫn để đăng ký, tự đánh giá an toàn COVID-19. Khi đăng ký thành công và đăng nhập vào tài khoản của cơ sở lưu trú trên hệ thống sẽ có một mã QR để cơ sở lưu trú in ra, dán ở những địa điểm thuận tiện, dễ quan sát như lễ tân, quầy thu ngân, cửa ra vào...

Mọi người có thể tải và sử dụng ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn” trên các kho ứng dụng App Store (iOS) và Google Play (Android) hoặc quét mã QR Code dưới đây:

Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ, khu, điểm du lịch cần đăng ký “Điểm đến đáp ứng các biện pháp bảo đảm an toàn” tại địa chỉ http://safe.tourism.com.vn/dangky. Sở quản lý du lịch các tỉnh/thành phố tổng hợp danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ, khu, điểm du lịch trên địa bàn và gửi về Tổng cục Du lịch để được hỗ trợ đăng ký, hướng dẫn sử dụng (file mẫu tại địa chỉ: http://safe.tourism.com.vn/danhsach.xlsx) . Đồng thời, cử cán bộ làm đầu mối liên hệ, phối hợp với Tổng cục Du lịch thực hiện nhiệm vụ trên (thông tin gồm: Họ và tên, chức vụ, điện thoại di động, email). Đầu mối liên hệ của Tổng cục Du lịch: Ông Trần Quang Huy, điện thoại: 0906.150.276, email: titc@vietnamtourism.gov.vn.

Khách du lịch khi đến một cơ sở lưu trú du lịch chỉ cần sử dụng điện thoại có cài đặt ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn” quét mã QR của cơ sở để kiểm tra đã đăng ký an toàn COVID-19 hay chưa và có thể đánh giá việc thực hiện các tiêu chí an toàn của cơ sở lưu trú du lịch. Cách cài đặt ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn” rất đơn giản. Đối với khách du lịch:

Bước 1: Tải về điện thoại và cài đặt ứng dụng “Du lịch Việt Nam an toàn” đã có trên App Store (bản cập nhật dành cho hệ điều hành iOS 3.8) và CH Play (bản cập nhật dành cho hệ điều hành Android 45.0).

Bước 2: Đăng nhập bằng số điện thoại.

Bước 3: Từ Trang chủ bấm chọn mục “Check-in” và quét mã QR của cơ sở lưu trú du lịch. Nếu check-in lần đầu tiên tại cơ sở, chọn “Đồng ý” và quét lại mã QR.

Bước 4: Chọn “Chi tiết” và tiếp tục chọn “Đánh giá” để đánh giá việc thực hiện các tiêu chí an toàn COVID-19.

Bước 5: Sau khi đánh giá xong, du khách ấn vào “Xác nhận” và hệ thống sẽ tự động phân hạng cơ sở từ mức 1-5 (mức 5 là tốt nhất).

Trong quá trình thực hiện, khách du lịch có khó khăn, vướng mắc có thể liên hệ ông Trần Quang Huy, điện thoại: 0906.150.276; email: titc@vietnamtourism.gov.vn để được hướng dẫn và giải đáp.

