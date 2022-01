Du khách ''xông đất'' Lâm Đồng đầu năm được chào đón nồng hậu

(LĐ online) - Sáng 1/1, chuyến bay đầu tiên trong năm mới 2022 vận chuyển 172 hành khách từ TP Hồ Chí Minh đến Sân bay Liên Khương đã hạ cánh an toàn vào lúc 9 giờ sáng cùng ngày. Chuyến bay mang số hiệu BL6228 của Hãng hàng không Jestar Pacific.

Đại diện Cảng hàng Không Liên Khương tặng hoa và bao lì xì cho những vị khách may mắn trong sáng 1/1/2022

Hoạt động đón khách "xông đất" trong ngày đầu tiên của năm mới được sân bay Liên Khương duy trì từ nhiều năm qua, thể hiện tình cảm mến khách của cán bộ, người dân và ngành du lịch Lâm Đồng đối với du khách khi đến với thành phố ngàn hoa vào ngày đầu năm mới. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Cảng hàng không Liên Khương không đón khách trên chuyến bay quốc tế, vì thế số khách may mắn trên các chuyến bay nội địa tăng hơn so với mọi năm của các hãng hàng không.

Những hành khách may mắn nhận được hoa và quà lưu niệm từ các hãng hàng không

Được biết, những vị khách may mắn đầu tiên khi đến Lâm Đồng trên các chuyến bay VJ362, BL6228, VN1955, QH1421 khởi hành từ TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng do Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airway, Jestar Pacific khai thác đều chia sẻ là rất bất ngờ trước sự chào đón nồng hậu, mến khách của Lâm Đồng. Tại buổi lễ đón tiếp, đại diện sân bay Liên Khương cùng với các hãng hàng không đã trao hoa, bao lì xì và những phần quà lưu niệm đến những hành khách may mắn khi đáp xuống sân bay.

Hiện nay, vắc xin ngừa Covid-19 được phủ rộng và được triển khai tiêm tại nhiều nước cho thấy một kịch bản lạc quan hơn về các đường bay quốc tế trong năm 2022. Dự kiến, các đường bay thương mại quốc tế, đặc biệt là các đường bay kết nối đến các thị trường trọng điểm Đông Bắc Á và Đông Nam Á, có thể sẽ được khai thác trở lại trong thời gian tới đây.

BÌNH AN