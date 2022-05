Lợi thế phục hồi du lịch biển Nha Trang

Sau thời gian thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, hoạt động du lịch từ nguồn nước mạch ngầm trong lòng đất đến nguồn nước “biển bạc” của phố biển Nha Trang, Khánh Hòa đã sôi động trở lại, du khách khắp nơi đã chọn các tour lữ hành đến đây nghỉ dưỡng, tham quan, sử dụng đa dạng các dịch vụ với nhiều lợi thế đặc trưng so sánh.

Xiếc chim đại bàng trong đảo Hoa Lan

Trung tuần tháng 5/2022, phóng viên đi du lịch theo tour từ phố hoa Đà Lạt xuống xứ trầm hương phố biển Nha Trang, ngay buổi cơm trưa cùng ngày đã ghi nhận quang cảnh đông vui của các khách lữ hành đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Mỗi đoàn theo lịch trình tour khác nhau, nhưng vẫn có chung điểm đến một trong nhóm các đảo thuộc 4 vịnh nổi tiếng của tỉnh Khánh Hòa là Vân Phong, Nha Phu, Nha Trang và Cam Ranh để hòa mình giữa mênh mông biển biếc, trút bỏ những căng thẳng, mệt nhọc trong cuộc sống mỗi ngày. Trong đó tour của phóng viên được lên tàu ra “đảo Hoa Lan thuộc bán đảo Hòn Hèo nằm trên vịnh Nha Phu cách thành phố Nha Trang khoảng 20 km về phía Đông Bắc. Đặc biệt hơn với khoảng 100 loài hoa lan khoe sắc quanh năm, bãi tắm An Bình trải dài cùng bờ cát mịn, nắng vàng, khu vườn đà điểu, hươu sao, chim công, biểu diễn xiếc chim..., đảo Hoa Lan được bình chọn là một trong nhữnh điểm đến hấp dẫn khi đến Nha Trang...”, theo lời giới thiệu của hướng dẫn viên trong đoàn.

Sau khoảng 50 phút khởi hành từ bến Long Phú - Đá Chồng, con tàu du lịch rộng rãi với trọng tải gần 60 người có phóng viên chạy băng băng trên làn nước xanh màu ngọc bích đã neo lại trên cầu cảng đảo Hoa Lan với bờ biển uốn lượn đến chân núi xa xa. Hai bên con đường dẫn vào trong đảo Hoa Lan với những nhành phong lan bung nở nhiều sắc màu bắt mắt. Dừng lại bên phía trái cung đường là khu trưng bày hàng chục loài bướm nguồn gốc sinh trưởng trong không gian ở đây. Đi thêm nữa là khu vườn rộng lớn diện tích nuôi thả đà điểu, hươu, nai, chim công... dễ gần gũi, thoải mái cho những cái chạm ngón tay check in vào chiếc điện thoại thông minh của du khách. Đặc sắc nhất là các tiết mục xiếc chim đại bàng bay xuống từ đỉnh núi trong đảo Hoa Lan rồi tung cánh oai phong lượn vòng biểu diễn trên không trung, khiến cho du khách thích thú không rời mắt lên trên bầu trời. Phối hợp biểu diễn với chim đại bàng trong đảo Hoa Lan còn có đàn bồ câu bay rợp trời, đàn vịt trời chen chúc, chim công xòe bộ lông rực rỡ sắc xanh, chim đà điểu với vũ điệu uyển chuyển, mềm mại...

Những chú hươu thân thiện với khách du lịch trong đảo Hoa Lan

Trưa hôm đó, phóng viên cùng đoàn ăn trưa tại nhà hàng đảo Hoa Lan dưới những tán cây xanh mát rượi. Rồi nghỉ trưa trên chiếc ghế nằm dài trong khu lều che nắng, bên ngoài, gió biển mơn man thổi vào dịu êm. Dõi mắt ra ngoài vịnh biển giữa trưa vẫn có du khách sử dụng dịch vụ bay dù lượn ngắm màu xanh thẫm của biển từ trên cao hàng chục mét đến cả trăm mét...

Cũng nằm trong lịch trình tour du lịch của mình, phóng viên cùng những thành viên trong đoàn được tắm thỏa thích trong nguồn nước khoáng của phố biển Nha Trang khai thác từ trong lòng đất núi tự nhiên. Đó là Khu suối khoáng nóng I-Resort Nha Trang dù đã nhiều lần sử dụng, nhưng lần nào cũng cảm thấy thư giãn mới lạ bởi dòng nước “vật lý trị liệu” từ các hệ thống hồ, thác, ghềnh nhân tạo nơi này...

Du khách trở lại bến tàu đất liền sau khi trải nghiệm khám phá biển, đảo trên vịnh Nha Phu, Khánh Hòa

Một chiều trong tour lữ hành hôm đó, phóng viên đến Bãi Dài thuộc vịnh Cam Ranh, Khánh Hòa tham quan thì gặp cơn mưa mua hè bất chợt. Ngồi trên chiếc ghế trong nhà nghỉ chân, nghe mưa tí tách trên mái nhà, thu vào tầm mắt một màu mây trắng huyền ảo của biển trời. Cơn mưa bất chợt rồi tạnh hẳn, du khách trong các đoàn du lịch như đoán trước sự thay đổi của thời tiết, nên đã chủ động mang theo đồ tắm, chạy nhanh xuống háo hức vui đùa với sóng biển vỗ về vào bờ cát. Bãi Dài được xem một viên ngọc quý của vịnh Cam Ranh khi còn giữ nét hoang sơ của thiên nhiên kiến tạo những ngọn núi xanh ngát bên chân trời, nối dài bờ cát vàng thoai thoải, bãi tắm rộng lớn về phía trùng dương, lữ khách đi du lịch Nha Trang chưa đến đây một lần coi như một thiếu sót cần “khắc phục” trong những tour du lịch trở lại Nha Trang của mình...

Với phóng viên trong những chuyến du lịch thời gian tới với phố biển Nha Trang lại chọn địa điểm du lịch đã đến và chưa đến để tiếp tục khám phá sự quyến rũ của tiềm năng biển, cũng như trải nghiệm những dịch vụ mới mẻ đang có tín hiệu hồi phục lợi thế của tỉnh Khánh Hòa. Bởi nếu tính chung cả năm 2021 do ảnh hưởng dịch COVID-19, doanh thu du lịch toàn tỉnh Khánh Hòa giảm gần 52,8% so cùng kỳ năm trước. Mặc dù vậy, doanh thu này so với quý 3/2021 thì quý 4/2021 tăng lên gấp 2,8 lần. Và tổng hợp doanh thu này đến 4 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh Khánh Hòa đã hồi phục mạnh mẽ với tỷ lệ tăng gần 63%...

VĂN VIỆT