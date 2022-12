Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ép giá, chèo kéo khách du lịch trong dịp Tết

(LĐ online) - Ngày 27/12, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh có văn bản đề nghị các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đảm bảo môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện và chuẩn bị các điều kiện đón tiếp và phục vụ du khách nhân dịp Tết Dương lịch năm 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão.

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch đề nghị các khu, điểm du lịch bổ sung thêm các dịch vụ vui chơi giải trí phục vụ khách trong dịp Tết

Theo đó, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ sở tích cực nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị; đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ du lịch gắn liền với nâng cao chất lượng dịch vụ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quảng bá, giới thiệu, truyền thông thu hút khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại tỉnh Lâm Đồng. Thực hiện niêm yết giá công khai, bán đúng giá niêm yết, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ép giá, chèo kéo, gian lận, bội tín trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo chất lượng dịch vụ tương xứng với giá. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch nhằm phát huy phong cách văn minh, lịch sự trong giao tiếp với khách du lịch. Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, trang trí thêm cây xanh, hoa tươi trong khuôn viên của đơn vị, góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị xanh - sạch - đẹp…

Trong đó, đối với các đơn vị kinh doanh lưu trú du lịch, tăng cường kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra tệ nạn xã hội tại đơn vị.

Các đơn vị kinh doanh khu, điểm du lịch bổ sung thêm các dịch vụ vui chơi giải trí phục vụ khách; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách khi tham quan; đảm bảo đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tại điểm để hướng dẫn cho du khách. Chỉ ký hợp đồng tổ chức tour cho khách đi tham quan tại khu, điểm du lịch với các công ty lữ hành đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế hoặc nội địa; sử dụng hướng dẫn viên đã được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm hướng dẫn du khách tham quan tại khu, điểm du lịch. Lắp đặt đầy đủ các nội quy, biển chỉ dẫn, biển báo nguy hiểm tại các khu vực cần thiết và có biện pháp phù hợp để thông báo cho du khách biết và thực hiện. Thường xuyên bố trí lực lượng, phương tiện bảo vệ, cứu hộ tại các khu vực cần thiết để hỗ trợ khách du lịch.

Các đơn vị kinh doanh lữ hành - vận chuyển du lịch thực hiện đầy đủ những quy định pháp luật về kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và nội địa; hướng dẫn du khách chấp hành đúng các quy định của địa phương, nội quy tại các điểm đến. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng hướng dẫn viên du lịch, chỉ sử dụng những hướng dẫn viên du lịch đã được cấp thẻ.

LỆ THỦY