Trong 5 năm qua, Lâm Đồng tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách giao đất sản xuất, hỗ trợ y tế, giáo dục, nhà ở, tín dụng ưu đãi, hỗ trợ tiền điện… đối với hộ nghèo, cận nghèo; sinh kế và đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên qua từng năm.

Tỉnh Lâm Đồng trong 5 năm qua cũng đã phát triển bền vững văn hóa, xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Giáo dục và đào tạo phát triển khá đồng đều giữa các vùng, đạt thành tích cao trong các cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế. Chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân được nâng lên. An sinh xã hội, công tác giảm nghèo và chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công được chú trọng.

Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế tiếp tục phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu và đạt được nhiều kết quả tích cực. Cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Hiệu lực và hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp từng bước được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm và đã giải quyết dứt điểm nhiều vụ khiếu nại phức tạp kéo dài.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu tại Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Chính Thành

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được tiến hành toàn diện trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, đạt nhiều kết quả nổi bật; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. Niềm tin Nhân dân đối với Đảng, chính quyền không ngừng được củng cố và tăng lên. Khối Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường.

Lâm Đồng hướng đến ngành nông nghiệp toàn diện và hiện đại. Ảnh: Văn Báu

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, mục tiêu phát triển của tỉnh Lâm Đồng là tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu nông nghiệp, hướng đến ngành nông nghiệp toàn diện và hiện đại, là trung tâm nghiên cứu, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tầm quốc gia và quốc tế.

Phát triển du lịch chất lượng cao, xây dựng thành phố Đà Lạt thành trung tâm du lịch chất lượng cao, trung tâm giáo dục nghiên cứu, sáng tạo khoa học.

Phát triển công nghiệp có chọn lọc, có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường. Đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng đô thị - nông thôn; phát triển mạnh giáo dục và khoa học kỹ thuật; nâng cao vai trò văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc cộng đồng các dân tộc; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội; tăng cường quản lý tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu. Đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Nguyễn Nghĩa