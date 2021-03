Với các hoạt động tiếp cận cơ bản nhất trong 15 ngày đầu nhập ngũ đã kịp “phủ” lên mình những chàng trai tuổi đôi mươi chút nắng gió thao trường, sự bỡ ngỡ rụt rè, pha lẫn cảm xúc tự hào trong màu áo lính.

Được tuyển chọn trong số 1.103 tân binh trên địa bàn tỉnh, 70 tân binh đóng quân tại doanh trại Trung đoàn Bộ binh 994 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đang có 15 ngày đầu tiên trải nghiệm trong màu áo lính trước khi bước vào khoá huấn luyện chính thức dành cho một chiến sĩ thực thụ.

5 giờ 30 phút, hồi chuông báo thức vang lên, không khí khẩn trương xuất hiện phá tan bầu không khí vắng lặng. Những gương mặt còn đang ngái ngủ phút chốc như bừng tỉnh, nhanh chóng bắt đầu 11 chế độ trong ngày của một quân nhân.

Cẩn thận vuốt đi vuốt lại tấm chăn, màn còn thơm mùi vải mới, tân binh Võ Phương Bảo Khánh (Tiểu đội 3, Trung đội 1, Tiểu đoàn 1) vẫn còn khá loay hoay để có thể gấp chăn sao cho thật vuông vức. Đây được đánh giá là một trong những phần khó nhưng cũng là cách rèn luyện cho các chiến sĩ tính cẩn thận, tỉ mỉ trong sắp xếp nội vụ; đồng thời, là nền tảng để rèn luyện cho các em tính kỷ luật trong mọi công việc.

20 tuổi, lần đầu tiên “ép” mình vào khuôn khổ, tâm trạng Khánh có nhiều xáo trộn. Khánh chia sẻ: “Mọi thói quen thay đổi nên những ngày đầu tiên em cảm thấy vô cùng bỡ ngỡ. Tuy nhiên, được sự chỉ bảo của tiểu đội trưởng cũng như chỉ huy trung đội, em đã nhanh chóng làm quen với môi trường”.

Đây cũng là lần đầu tiên Khánh ở xa gia đình lâu ngày đến thế. Với Khánh, việc được chọn huấn luyện ở tại Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh là một niềm vui lớn vì được ở gần nhà, cha mẹ thuận tiện lên thăm khi có dịp. Chính vì thế mà ngày tiễn em lên đường, thay vì những giọt nước mắt, cha mẹ đã vẫy tay tạm biệt với nụ cười đầy hi vọng.

“Bố mẹ cũng chỉ dặn dò em cố gắng, chịu khó thực hiện nghiêm tác phong và kỷ luật quân đội. Gia đình em ủng hộ hết lòng trong chuyện này bởi tin rằng chắc chắn sẽ thấy con mình trưởng thành hơn, ra dáng người lớn hơn ngày trở về” - Khánh tâm sự.

Trên những gương mặt non nớt ngày nào đã phảng phất nỗi lo âu. Người thì lo ngày về tóc cha thêm sợi bạc, người thì nghĩ đến một mình mẹ ở nhà phải vất vả gánh gồng nỗi mưu sinh. Thế nhưng, khi bước vào giờ huấn luyện, tất cả cùng chung một ý chí, trong ánh mắt ai nấy vẫn sáng mãi một niềm tin.

So với những người khác, nỗi buồn và sự lo lắng dường như bao trùm nhiều hơn bởi trước ngày lên đường ít hôm, K’Sess nhận tin người vợ trẻ ở nhà đã mang thai. “Nhớ lắm chứ ạ. Nhưng nhớ thì cứ nhớ, nhiệm vụ vẫn cứ phải hoàn thành. Đặc biệt là không để ảnh hưởng đến đồng đội của mình” - K’Sess chia sẻ.

K’Sess là một trong số ít thanh niên DTTS ở huyện Di Linh tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ năm nay. Với vai trò là Bí thư Đoàn xã Tân Thượng, K’Sess muốn mình làm gương để tác động đến tâm lý rụt rè, e ngại của thanh niên DTTS ở xã nhà, cùng tuổi trẻ cả nước thực hiện nghĩa vụ với đất nước.

Tròn 1 tuần sau khi bước lên bục đọc lời tuyên thệ của chiến sĩ mới tại lễ giao quân của huyện Đạ Tẻh, ngày gặp lại, ánh mắt và nụ cười của Phạm Văn Cương (tân binh Tiểu đội 3, Trung đội 1) tuy rắn rỏi nhưng vẫn không giấu nổi nét trầm tư. Những câu chuyện bâng quơ khiến Cương bất giác thốt lên: “Ôi em nhớ nhà quá!”. Đáng nhẽ Cương phải nhập ngũ từ lâu, tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời nên mãi đến năm 25 tuổi, cậu mới lên đường nhập ngũ.

Tân binh Phạm Văn Cương tỉ mẩn sắp xếp chăn màn gọn gàng

Cương bảo mình không được may mắn như nhiều người và vì nhiều lý do, việc học tập của cậu phải dừng lại sớm để phụ giúp cha mẹ. Cương vẫn nhớ như in một buổi sáng tháng 2 cách đây 6 năm, bố cậu vĩnh viễn ra vào ngày ông nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Dường như cảm nhận được niềm tin mà bố trao gửi, Cương quyết tâm rèn luyện bản thân và đã chính thức được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng năm 2020. Cậu là đảng viên duy nhất trong số 63 thanh niên của huyện Đạ Tẻh tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2021.

“Em nghĩ mình là đảng viên thì cũng cần phải gương mẫu nên đã tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Môi trường quân đội là môi trường rèn luyện tính kiên trì và kỷ luật rất tốt. Em đã hứa với mẹ là sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để trở về nhà chăm sóc mẹ và phục vụ cho địa phương” - Cương tâm sự.