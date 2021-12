40 nghệ sĩ đa lĩnh vực sẽ tham gia chương trình ra mắt 3 trung tâm này bằng các hoạt động giao lưu, toạ đàm, triển lãm nghệ thuật và hứa hẹn biến Đà Lạt trở thành một điểm “nóng” của nghệ thuật vào tháng 12. Chia sẻ với phóng viên, Nghệ sỹ Phan Quang, sáng lập Stop and Go Art Space và là người tư vấn, hỗ trợ của 2 không gian còn lại tổ chức chia sẻ: Việc ra mắt đồng thời 3 trung tâm nghệ thuật đương đại và chuỗi hoạt động vừa mở rộng cơ hội giao lưu, kết nối giữa nghệ sĩ với nghệ sĩ, nghệ sĩ với khán giả vừa đưa Đà Lạt trở thành một điểm đến mới của các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong tháng du lịch này.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thiện - Võ Rin

Việc ra đời của 3 trung tâm nghệ thuật mới kỳ vọng mang đến một luồng sinh khí mới, một bước chuyển mình cho sự manh nha hình thành một thành phố nghệ thuật tại Đà Lạt. Có lẽ đây cũng là hướng đi tất yếu và xứng tầm để giúp Đà Lạt giữ vững vị thế là một điểm đến được ưa chuộng nhất của du khách trong và ngoài nước khi thành phố đang dần bị bê tông hóa và mất dần những di sản thiên nhiên, kiến trúc, lịch sử… cùng những giá trị biểu trưng của nơi này. Bởi, lúc này chính là thời điểm chín mùi để bắt đầu xây dựng một cộng đồng, một hệ sinh thái đa dạng về nghệ thuật ở Đà Lạt sau một thời gian có những hoạt động sôi nổi của Cù Rú bar, Thư viện Kiến trúc và Nghệ thuật Đà Lạt (DAL), không gian giáo dục Phố Bên Đồi và sự lưu trú với sự xuất hiện và tham gia làm việc, sinh sống dài hạn của nhiều nghệ sỹ thành danh khắp cả nước.

Chương trình nghệ thuật mở đầu sẽ là chương trình giao lưu giữa các nghệ sĩ nhiếp ảnh và các nghệ sĩ đương đại Việt Nam (Hà Nội – Sài Gòn – Đà Nẵng - Đà Lạt) vào chiều 18/12 tại 88 Lý Tự Trọng. Ngày 19/12, sẽ khai mạc 2 trung tâm nghệ thuật đương đại - YOUI’S ArtSpace (100 Đan Kia, Phường 7) và Stop and Go Art Space (88 Lý Tự Trọng, Phường 2) với triển lãm xếp đặt nhiếp ảnh “Mây bay về núi” của 4 tác giả Nguyễn Thế Sơn, Lý Hoàng Long, Phan Quang và Brian Đoàn; triển lãm ảnh “Đà Lạt Rendezvuous” của 5 tác giả thực hành nhiếp ảnh truyền thống và triển lãm nghệ thuật đương đại “Xem #10 Đà Lạt” của nghệ sĩ Phan Quang, Ưu Đàm Trần Nguyễn, Nguyễn Thanh Trúc, Hoàng Dương Cầm, Quang Lâm cùng các khách mời Tố Lan, Brian Đoàn, Thế Sơn Nguyễn. Và cuối cùng là hoạt động thực hành gốm dành cho cả người lớn và trẻ em tại D.A.T Art Space (3/5A Yersin, Phường 10) và buổi tọa đàm kết nối giữa nghệ thuật nhiếp ảnh truyền thống và nhiếp ảnh đương đại vào ngày 20/12.

Tọa lạc tại 88 Lý Tự Trong, Phường 2, Đà Lạt, trên con đường được mệnh danh là con đường tình, với con đường thông xanh duy nhất còn lại ở trung tâm thành phố, từ nhiều năm nay, Stop and Go đã trở thành một nơi chốn quen thuộc của giới nghệ sĩ và du khách, với cách mang nhiếp ảnh ra công cộng. Việc ra đời của Trung tâm nghệ thuật Stop and Go Art Space là tâm huyết của nhà sáng lập, nghệ sĩ Phan Quang với mong muốn mang nghệ thuật đương đại đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là công chúng Đà Lạt; đồng thời, tạo ra một không gian nghiệm trú, trình diễn và giao lưu đa lĩnh vực cho các nghệ sĩ thị giác.

Tác giả: Nguyễn Hữu Thông Đợt ra mắt lần này, Stop and Go Art Space với 2 triển lãm hấp dẫn gồm “Đà Lạt Rendevous” và “Xem #10 Đà Lạt”. Trong đó, “Đà Lạt Rendevous Season 4” là triển lãm của 5 tác giả thực hành nhiếp ảnh truyền thống Nguyễn Hữu Thông, Võ Rin, Nguyễn Ngọc Thiện, Kmon Nguyen, Lê Nguyên Huy do nhiếp ảnh gia Lý Hoàng Long giám tuyển. Triển lãm được trưng bày ngoài trời để người xem được tiếp cận trực tiếp với tác phẩm qua nhiều góc độ và nhiều cung bậc ánh sáng ở mỗi thời điểm khác nhau trong ngày.

Trong khi đó, “Xem #10 Đà Lạt” là sự quy tụ của 5 nghệ sĩ đương đại rất được quan tâm tại châu Á và đã có thời gian gắn kết dài lâu gồm Phan Quang, Ưu Đàm Trần Nguyễn, Nguyễn Thanh Trúc, Hoàng Dương Cầm, Quang Lâm. Lần này, chương trình còn có sự tham gia của các nghệ sĩ khách mời Tố Lan, Brian Đoàn, Nguyễn Thế Sơn. Triển lãm trưng bày các tác phẩm trong catalogue Xem và 20 cuốn art book theo thông lệ của xem book gần 10 năm qua.

YOUI’S được kiến tạo để trở thành một không gian nghệ thuật tiêu chuẩn, vừa hiện đại tiện nghi vừa bao quát trọn vẹn hơi thở núi đồi của Đà Lạt, nằm ở vùng ngoại ô cách chợ Hòa Bình chỉ 6 km (100 Đan Kia, Phường 7). Triển lãm khởi đầu “Mây bay về núi” nhân dịp khai mạc này là một cuộc gặp gỡ đặc biệt của 4 nghệ sĩ không biên giới Nguyễn Thế Sơn, Lý Hoàng Long, Phan Quang và Brian Đoàn đến từ Đà Lạt, Sài Gòn, Hà Nội và Mỹ. Bằng ngôn ngữ nghệ thuật của mình, mỗi tác giả và tác phẩm của họ được ví như một góc nhìn hiện sinh cho một Việt Nam trong thời đại mới.

Tác giả: Nguyễn Thế Sơn Tác giả: Lý Hoàng Long Tác giả: Phan Quang

Tác giả: Brian Đoàn

Ở YOUI’S ArtSpace, mỗi tác giả và tác phẩm của họ là hiện sinh cho một Việt Nam trong thời đại mới, như rừng cây sau cơn mưa, xuyên qua những tia sáng thủy tinh của mặt trời là tiếng chim gọi tìm nhau, cùng cất lên bản đồng ca đầy giai điệu, phủ tràn đất trời vùng núi cao nguyên thơ mộng.

D.A.T Art Space (3/5A Yersin, Phường 10) là không gian một villa cũ của Đà Lạt với không gian bên ngoài được dựng lên với hầu hết là đồ tái sử dụng - nơi thực hành làm gốm và nung gốm tại chỗ. Bên trong ngôi nhà là không gian triển lãm và trong lần ra mắt này là DAT Art Space sẽ triển lãm cá nhân của họa sĩ Lưu Hoàng Tâm.

Tác giả: Lê Nguyên Huy - Kmon Nguyen

Ngoài 3 trung tâm nghệ thuật hấp dẫn kể trên thì Talkshow - Nơi gặp gỡ giữa nhiếp ảnh truyền thống và đương đại cũng là điểm hấp dẫn đối với những người đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh. Đâu là sự khác biệt giữa nhiếp ảnh truyền thống và nhiếp ảnh đương đại? Liệu có điểm chung nào để kết nối 2 trường phái nhiếp ảnh này và giá trị sau cùng của nghệ thuật nhiếp ảnh là gì? Câu trả lời sẽ được giải đáp trong buổi đối thoại thú vị với sự tham gia của hơn 40 nghệ sĩ thị giác và nghệ sĩ nhiếp ảnh trên khắp cả nước. Chương trình được tổ chức tại 35 Lý Tự Trọng vào lúc 13 giờ ngày 20/12/2021, Stop And Go Art Space (Art talk được mở rộng tới tất cả công chúng quan tâm tới chủ đề này).