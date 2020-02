Nữ hoàng Boudicca: Chiến binh dũng cảm của nước Anh cổ đại (Phần 1)

Người phụ nữ kiên cường, chiến binh dũng cảm là những cụm từ mà người ta thường nhắc đến Nữ hoàng Boudicca của bộ tộc Celtic - người đã lãnh đạo nhân dân Anh đứng lên chống lại sự xâm lược của đế chế La Mã vào năm 60 – 61 sau Công nguyên.

Boudicca là nữ hoàng của bộ tộc Celtic

Nữ hoàng của bộ tộc Celtic

“Chúng ta - những người Anh quốc - đã từng trải qua thời kỳ phụ nữ là những thủ lĩnh trong chiến tranh. Là hậu duệ của những vĩ nhân, nhưng giờ đây tôi không chiến đấu cho vương quốc và sự giàu có của mình, tôi chiến đấu vì sự tự do, giải phóng con người vì trù dập và bảo vệ các cô gái khỏi xâm phạm. Hãy xem có bao nhiêu người đang chiến đấu và chiến đấu vì điều gì? Dù chiến thắng hoặc thất bại. Nhưng đó là những gì mà một người phụ nữ như tôi muốn lên kế hoạch thực hiện. Hãy để con người sống đời nô lệ nếu họ muốn”, Nữ hoàng Boudicca kêu gọi người Anh đứng lên chống lại sự đô hộ của đế chế La Mã.

Tiếng tăm của Boudicca trở nên lừng lẫy sau khi đánh bại người La Mã trong 3 trận chiến lớn. Tuy chiến thắng không kéo dài do đội quân La Mã tập hợp quân lực, nghiền nát các cuộc nổi dậy, xử tử hàng nghìn người trong bộ tộc Iceni và biến những người sống sót thành nô lệ. Từ đó, nữ hoàng Boudicca đã được nhắc đến trong lịch sử là một chiến binh dũng cảm, người đã đứng lên giành tự do, giải phóng bản thân và cả bộ tộc Celtic của nước Anh thời cổ đại.

Boudicca sinh ra trong một gia đình ưu tú tại thị trấn cổ Camulodunum, (nay là thành phố Colchester, hạt Essex, Vương quốc Anh) khoảng năm 30 sau công nguyên. Khi còn là một thiếu nữ, Boudicca đã được gửi đến một gia đình quý tộc để được học về lịch sử, phong tục của bộ tộc và kỹ năng chiến đấu trong chiến trận.

Phụ nữ Celtic được đào tạo sử dụng kiếm và nhiều vũ khí khác của các nữ thần

Phụ nữ bộ tộc Celtic cổ đại mang trong mình trọng trách là một chiến binh và người thủ lĩnh. Từ nhỏ, các bé gái sẽ được huấn luyện chiến đấu bằng kiếm và các loại vũ khí khác giống như những chàng trai. Phụ nữ Celtic trong thế giới cổ đại cũng được hưởng tự do và có địa vị cao trong xã hội. Họ được cấp nhiều quyền tự do hoạt động và được luật pháp bảo hộ hơn nhiều so với những phụ nữ Hy Lạp, La Mã và nhiều xã hội cổ đại khác.

Vào năm 43 sau Công nguyên, trước thời gian Boudicca đến tuổi trưởng thành, quân La Mã đến xâm chiếm nước Anh và bộ tộc Celtic buộc phải đầu hàng. Tuy nhiên, người La Mã cho phép 2 vị vua Celtic giữ lại một số quyền lực truyền thống trong bộ tộc của mình cho đến khi qua đời, nhưng sau đó sẽ phải để lại di chúc trao vương quốc đó cho thành Rome.

Năm 18 tuổi, Boudicca kết hôn với Vua Prasutagus – một trong 2 vị vua của bộ tộc Celtic. Đám cưới của họ diễn ra suốt 1 ngày 1 đêm dưới sự chứng kiến của các vị thần. Một thời gian sau, họ sinh được 2 công chúa là Isolda và Siora.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân hạnh phúc của nữ hoàng Boudica và Vua Prasutagus không kéo dài. Quân La Mã chiếm đóng và đưa ra nhiều thỏa thuận, thành Rome luôn tìm cách đàn áp văn hóa của người Celtic, họ đưa ra nhiều thay đổi lớn về kinh tế như đánh thuế cao và cho vay nặng lãi.

“Vương quốc và gia đình của Boudicca đều bị người La Mã chiếm đoạt, họ coi đó là những chiến lợi phẩm. Tài sản trong gia đình hoàng tộc cũng bị tước đoạt giống như cả vương quốc được bàn giao cho người La Mã. Người thân của nhà vua cũng bị họ đối xử như nô lệ”, nhà sử học Tacitus đã ghi lại lịch sử lúc bấy giờ.

Để nhục mạ hoàng tộc từng cai trị vương quốc, người La Mã đã tịch thu toàn bộ đất đai và tài sản của Vua Prasutagus, nhiều thành viên quý tộc bị bắt làm nô lệ, Nữ hoàng Boudicca bị đánh đập và 2 cô con gái của họ bị hãm hiếp.

Không thể chịu đựng bị làm nhục, Boudicca đã quyết định đứng lên trả thù những kẻ xâm lược tàn bạo trên vùng đất của mình.

Nữ hoàng Boudicca cùng 2 con gái quyết đứng lên trả thù người La Mã xâm lược

“Không có gì là an toàn dưới sự tàn bạo và hống hách của người La Mã. Chúng hủy hoại sự trang nghiêm và cưỡng bức những người phụ nữ trong trắng của chúng ta. Chiến đấu hay diệt vong, hãy để tôi - một người phụ nữ sẽ đứng lên nổi dậy”, nhà sử học Tacitus ghi lại lời thề của nữ hoàng Boudicca để trả thù những kẻ xâm lược La Mã.

Boudicca bắt đầu tập hợp người Anh chiến đấu chống lại người La Mã để minh chứng rằng “địa ngục cũng không tàn khốc bằng cơn thịnh nộ của một người phụ nữ”.

