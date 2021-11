Học sinh Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (quận Ba Đình) giao lưu tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ trong mô hình thí điểm"Cổng trường học an toàn giao thông" do Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp với UBND quận Ba Đình (TP. Hà Nội) triển khai. Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN