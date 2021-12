Những chiến tích đáng tự hào của Công an Lâm Đồng

Cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám thành công tại hai tỉnh Lâm Viên và Đồng Nai Thượng vào ngày 28/8/1945. Cùng với sự ra đời của Ủy ban Nhân dân Cách mạng lâm thời, Ty Liêm Phóng tỉnh Lâm Viên và Ty Công an Đồng Nai Thượng cũng được thành lập. Tháng 10/1950, Liên Khu ủy Khu 5 quyết định sáp nhập hai tỉnh Lâm Viên và Đồng Nai Thượng, thành lập tỉnh Lâm Đồng. Công an hai tỉnh Lâm Viên và Đồng Nai Thượng cũng được sáp nhập thành Công an tỉnh Lâm Đồng.

Đội Trinh sát vũ trang Lực lượng 04 (trong đó có đồng chí Nguyễn Đức Hiệp, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, bìa phải hàng sau). Ảnh tư liệu

Mặc dù mới ra đời còn non trẻ, nhưng Công an tỉnh Lâm Đồng đã thể hiện được bản lĩnh chiến đấu anh dũng, ngoan cường trấn áp bọn phản cách mạng, giữ gìn trật tự trị an, bảo vệ chính quyền cách mạng. Đặc biệt, trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng đã vượt lên muôn vàn khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ và lập được nhiều chiến công hiển hách. Ngoài việc thâm nhập vào lòng địch thu thập thông tin tình báo để phục vụ cho lực lượng vũ trang đánh địch, còn tham gia đột nhập vào thành diệt ác, trừ gian, bảo vệ cơ sở cách mạng. Điển hình là trận diệt tên Hazz Victor - Phó Chánh thanh tra mật thám Đông Dương, thu nhiều tài liệu mật vào năm 1951. Trận đánh vào Tòa Thị chính năm 1969 tiêu diệt và làm bị thương nhiều tên địch, trong đó có tên Phó Thị trưởng Đà Lạt. Đặc biệt là trong cuộc "Tập kích chiến lược” tấn công vào Đà Lạt năm 1970 (còn được gọi tắt là “chiến dịch TK70", các đội công tác an ninh quanh thị xã Đà Lạt đã phối hợp với lực lượng vũ trang trong tỉnh mở nhiều đợt tấn công chiến lược vào trung tâm thị xã làm cho địch hết sức hoang mang, khiếp sợ. Tại Bảo Lộc và một số địa phương trong tỉnh, lực lượng an ninh đã tổ chức đánh vào trụ sở cảnh sát, bốt phòng vệ dân sự làm cho địch ăn không ngon, ngủ không yên. Cùng với việc tổ chức đánh địch, lực lượng Công an Lâm Đồng - Tuyên Đức không ngừng củng cố phát triển lực lượng, tổ chức diệt ác, phá kềm, bảo vệ căn cứ, bảo vệ vùng giải phóng. Đồng thời, hỗ trợ phong trào đấu tranh của quần chúng nội ô Đà Lạt và các địa phương trong tỉnh phát triển mạnh mẽ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã kết thúc bằng chiến thắng mùa xuân 1975 lịch sử, đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên độc lập thống nhất và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Lịch sử sang trang, Công an Lâm Đồng tiếp tục với nhiệm vụ mới: bảo vệ an ninh nội bộ, quốc gia; quản lý trật tự xã hội và điều tra tội phạm, giáo dục tư tưởng chính trị; đã thực hiện thành công nhiều chuyên án về an ninh chính trị, kinh tế, đặc biệt quan trọng. Trong đó có chuyên án F01, tiêu diệt Fulro, một tổ chức chính trị phản động cực kỳ nguy hiểm. Với chuyên án này, đã làm tan rã bộ phận đầu não Fulro, kêu gọi những người lầm đường lạc lối trở về với cộng đồng, giải quyết tận gốc vấn đề Fulro, đem lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân, góp phần xây dựng mối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam. Ngoài ra, Công an Lâm Đồng còn triệt phá được nhiều băng nhóm tội phạm hình sự có tổ chức nguy hiểm, hoạt động tôn giáo trái pháp luật, tổ chức bắt giữ hàng nghìn đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy, áp đảo khống chế được tội phạm. Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết, bảo vệ an ninh Tổ quốc; để lại được nhiều tấm gương sáng trong lịch sử truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân nói chung và Đảng bộ, chính quyền, lực lượng Công an Lâm Đồng nói riêng, góp phần xây dựng lực lượng Công an Lâm Đồng trong sạch, vững mạnh.

Ghi nhận những chiến công và thành tích của lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng, Đảng và Nhà nước đã khen tặng tập thể Công an tỉnh Lâm Đồng: 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Chiến công Hạng Nhất, 1 Huân chương Chiến công Hạng Nhì, 2 Huân chương Chiến công Hạng Ba, 1 Huân chương Lao động Hạng Ba. Tập thể và cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị địa phương: 39 Huân chương Quân công; 295 Huân chương Chiến công; 193 Huân chương Quyết thắng; 168 Huân chương Kháng chiến; 51 Huy chương Kháng chiến; 1.451 Huy chương Vì an ninh Tổ quốc...

Tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng hôm nay đang tiếp tục noi theo thế hệ cha anh đi trước, ra sức phấn đấu, rèn luyện và thực hiện nghiêm túc lời dạy của Bác Hồ kính yêu; phát huy tính chủ động, sáng tạo, nêu cao kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả trong việc thực thi nhiệm vụ của mình với tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” để xứng đáng với niềm tin yêu của của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

