Bầu cử trong khu cách ly y tế phòng dịch Covid-19

(LĐ online) - 268 trường hợp cách ly y tế và 72 cán bộ, chiến sỹ công an, lực lượng vũ trang có ngày bầu cử “đặc biệt” tại các khu cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19.

5 giờ sáng 23/5, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Nguyễn Đức Thuận cho biết: Hiện, toàn tỉnh thực hiện cách ly y tế 462 trường hợp. Trong đó, tại cơ sở y tế 20 trường hợp, tại các khu cách ly tập trung 352 trường hợp và cách ly tại nhà 90 trường hợp.

Đây là những trường hợp tham gia ngày bầu cử đặc biệt (ngoại trừ một số trường hợp chưa đủ tuổi 18) và có hàng chục cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các khu cách ly cũng thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân tham gia bầu cử tại nơi cách ly y tế để phòng dịch Covid-19.

Công dân đang cách ly tập trung tại Bệnh xá H32 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bỏ phiếu bầu cử tại hội trường Bệnh xá H32 Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tính đến 9 giờ ngày 22/5, tại 6 cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý có 238 công dân đang thực hiện cách ly tập trung; trong đó, có 217 người đủ điều kiện thực hiện quyền công dân tham gia bầu cử.

Cụ thể: Khu cách ly tập trung Bệnh xá H32 có 18/20 công dân đủ điều kiện tham gia bầu cử; Trung đoàn 994 có 114/126 công dân đủ điều kiện tham gia bầu cử; Trung tâm huấn luyện Đơn Dương có 39/44 công dân đủ điều kiện tham gia bầu cử; Trung tâm huấn luyện Bảo Lộc có 22/22 công dân đủ điều kiện tham gia bầu cử; Trung tâm huấn luyện Lâm Hà có 17/18 công dân đủ điều kiện tham gia bầu cử; Trung tâm huấn luyện Bảo Lâm có 7/8 công dân đủ điều kiện tham gia bầu cử.

Bên cạnh đó, có 50 cán bộ, chiến sỹ tham gia phục vụ công tác cách ly y tế tại các cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý. Theo đó, các đồng chí tham gia phục vụ cách ly (trừ tổ bầu cử của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Trung đoàn 994), công dân trong khu cách ly tập trung được bỏ phiếu bầu cử tại các Khu cách ly tập trung do Tổ bầu cử của địa phương sử dụng thùng phiếu phụ đến khu vực cách ly tiến hành bầu cử theo Luật quy định.

Tại Bệnh xá H32, cuộc bầu cử tiến hành từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30 đã hoàn thành xong với 18/18 trường hợp F1 là công dân đang thực hiện cách ly y tế tập trung đã trực tiếp bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2016 được tổ chức tại hội trường của Bệnh xá H32 đảm bảo đúng các quy định về Luật Bầu cử và phòng chống dịch Covid-19.

Trung tá Trần Văn Lao – Trưởng Bệnh xá H32 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Công tác tổ chức bầu cử cho người thực hiện cách ly tập trung tại đơn vị đã hoàn thành lúc 8 giờ 30 với 18/18 công dân tham gia bỏ phiếu bầu cử (đạt 100%). Hiện, có 14 cán bộ chiến sĩ tại đơn vị đang chờ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mang thùng phiếu phụ đến để chúng tôi thực hiện nhiệm vụ công dân của mình ngay tại nơi cách ly tập trung.

Thượng tá Đinh Văn Sáu - Giám đốc Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh cho biết: Công an tỉnh có 24 cán bộ, chiến sĩ và 51 trường hợp F1 tham gia bầu cử tại cơ sở cách ly tập trung Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh (Phường 7, Đà Lạt) do Công an quản lý. Cuộc bầu cử tiến hành từ lúc 9 giờ và hoàn tất lúc 10 giờ 30 sáng cùng ngày.

Thượng tá Đinh Văn Sáu - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh tham gia bầu cử tại cơ sở cách ly tập trung

Công dân đang cách ly tập trung tại Trung đoàn 994 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện quyền cử tri bỏ phiếu bầu

AN NHIÊN