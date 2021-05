(LĐ online) - Họ là những công dân và cán bộ, chiến sỹ thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử tại ngay các khu cách ly y tế đã có những chia sẻ về “Cuộc bầu cử đặc biệt - Không ai bị bỏ lại phía sau”.

Anh Phan Minh Trường - Giám đốc điều hành Vườn Ánh Sáng Lumiere (Phường 8, TP Đà Lạt) đang bỏ phiếu bầu cử tại Trung đoàn 994 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Anh Phan Minh Trường - Giám đốc điều hành Vườn Ánh Sáng Lumiere (Phường 8, TP Đà Lạt) đang cùng với 27 đồng nghiệp thực hiện cách ly tập trung tại Trung đoàn 994 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đóng tại xã Ninh Gia (Đức Trọng). Lý do cả Công ty cách ly y tế là vì có yếu tố dịch tễ liên quan đến ca bệnh 3141 từ Bắc Ninh từng đến Đà Lạt – Lâm Đồng du lịch từ ngày 2-5/5, có đến tham quan Vườn Ánh Sáng Lumiere.

Anh chia sẻ: Bầu cử hôm nay thực sự là một trải nghiệm khác lạ với tôi và 27 anh em cán bộ trong công ty, từ địa điểm cũng như lý do mọi người cùng nhau bỏ phiếu lựa chọn đại biểu xứng đáng đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Dù hoàn cảnh trong khu cách ly còn nhiều khó khăn, thiếu thốn đối với nhu cầu các bạn trẻ nhưng chứng kiến sự hi sinh và sự giúp đỡ tận tình của các chiến sĩ Trung đoàn 994, chúng tôi vẫn có thể hoàn thành nghĩa vụ công dân của mình. Đó là được thực hiện quyền bỏ phiếu bầu cử, cũng là cú hích về mặt tinh thần cho chúng tôi khi đang thực hiện một nghĩa vụ khác, cũng vô cùng quan trọng cho đất nước ngay lúc này, là chấp hành đúng quy định cách ly y tế tập trung mới kéo dài 21 ngày thay vì 14 ngày như trước đây... Tập thể cán bộ, nhân viên Vườn Ánh Sáng Lumiere cảm nhận được rõ ràng sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cùng Chính phủ đến người dân Việt Nam - Không ai bị bỏ lại phía sau!

Công tác chuẩn bị bầu cử tại đây được các chiến sỹ Trung đoàn 994 thực hiện rất chu đáo, từ công tác thu thập thông tin để chuyển về địa phương đến việc chuyển thẻ cử tri đến tay từng người trong khu cách ly. Cảm ơn các chiến sĩ đã giúp cho chúng tôi thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng này để góp phần quyết định tương lai vận mệnh của của đất nước.

Thượng tá Đinh Văn Sáu - Phó Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Lâm Đồng, kiêm Giám đốc Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh bầu cử tại khu cách ly tập trung

Thượng tá Đinh Văn Sáu - Phó Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Lâm Đồng, kiêm Giám đốc Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh cho biết: Công an tỉnh có 22 cán bộ chiến sĩ và 50/51 trường hợp F1 tham gia bầu cử tại cơ sở cách ly tập trung Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh (Phường 7, Đà Lạt) do Công an quản lý.

Thượng tá Đinh Văn Sáu chia sẻ: Đối với 22 cán bộ chiến sĩ phục vụ trong khu cách ly tự coi như là F1 vì bám trụ tại đây như ngôi nhà thứ hai của mình, thường trực làm nhiệm vụ cách ly y tế tập trung. Chúng tôi cố gắng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo các quy định về điều kiện vận hành cơ sở cách ly tập trung, tránh lây nhiễm chéo giữa những người cách ly với nhau và giữa người cách ly với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trong nơi cách ly. Công tác phòng ngừa dịch bệnh là chính và chúng tôi rất vui mừng bởi hiện nay các mẫu xét nghiệm của các trường hợp cách ly tập trung đều âm tính với SARS-CoV-2.

Tại đơn vị, công tác bầu cử mới vừa hoàn thành xong. Từ khi đủ tuổi công dân được đi bầu cử thì đây là lần đầu tiên tôi được nhận nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 tại khu cách ly tập trung và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện đầy đủ quyền của một công dân. Tại khu cách ly tập trung do Công an tỉnh quản lý, thùng phiếu được mang đến tận nơi, 22 cán bộ, chiến sỹ cùng với 50/51 người (1 người dưới 18 tuổi) đang cách ly tập trung bỏ phiếu chọn người đại diện có đức có tài, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Nhân dân và đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong 5 năm tới.

AN NHIÊN (Thực hiện)