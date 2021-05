Đam Rông: 100% cử tri tham gia bầu cử đúng Luật

(LĐ online) - Theo thông tin từ Ủy ban bầu cử huyện Đam Rông: Tính đến 18 giờ hôm nay, 100% cử tri toàn huyện đã tham gia bầu cử theo đúng Luật định.

Tính đến 18 giờ ngày 23/5, cử tri tại 8/8 xã đã hoàn thành việc bỏ phiếu. 34.758 cử tri đã tham gia bầu cử tại 58 điểm bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, xã Đạ M’Rông là địa phương có tỷ lệ cử tri bỏ phiếu rất cao và hoàn thành trước 12 giờ 30. Vào buổi chiều cùng ngày các xã Đạ Tông, Phi Liêng, Liêng Sronh, Rô Men, Đạ K’Nàng, Đạ R’Sal và Đạ Long lần lượt hoàn thành công tác bầu cử.

Ủy ban Bầu cử huyện đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, từ cơ sở vật chất đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống dịch Covid-19. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước và trong ngày bầu cử tại các địa phương được đảm bảo, không xảy ra các vấn đề về giao thông, phòng cháy, các phương án bảo vệ tại các điểm bỏ phiếu được triển khai và đảm bảo theo đúng kế hoạch.

Người dân các xã trên địa bàn đều hồ hởi, phấn khởi đi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Người dân mong muốn lá phiếu của mình sẽ chọn đúng người đủ đức, đủ tài để bầu vào đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

NGỌC NGÀ