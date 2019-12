Với tiềm năng sẵn có của địa phương, Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) luôn định hướng chiến lược đầu tư cho sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ thiên nhiên, cung cấp dược phẩm chức năng có giá trị cao, góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Trong sự cạnh tranh khốc liệt của các sản phẩm dược liệu chăm sóc sức khỏe ngày càng nhiều trên thị trường, thì đầu tư vào khoa học công nghệ là đầu tư cho sự sống còn của doanh nghiệp.

Các xưởng sản xuất đều thực hiện tiệt trùng. Ảnh: Q.Uyển

Ladophar đã thực hiện đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ tại các nhà máy, tổ chức lại sản xuất, nâng cao chất lượng, sản lượng sản phẩm, tạo thế cạnh tranh như: Đổi mới quy trình chiết xuất cao dược liệu và Atiso làm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng tỷ lệ hoạt chất có tác dụng trong sản phẩm, giảm thời gian sản xuất. Đổi mới thiết bị chiết xuất cao làm giảm lao động thủ công; đầu tư hệ thống rửa tự động giúp xử lý triệt để dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (nếu có); đầu tư hệ thống máy sấy cao dược liệu theo công nghệ mới nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, công suất tăng 5 lần so với thiết bị cũ; đầu tư mới dây chuyền pha chế, đóng ống, đóng chai tự động làm tăng năng suất, chất lượng, đảm bảo tính đồng nhất của sản phẩm, tiết kiệm chi phí sản xuất; đầu tư mới dây chuyền sản xuất viên nang mềm công nghệ Hàn Quốc, góp phần đa dạng hóa sản phẩm. Cùng đó là việc đầu tư mới hệ thống pha chế tự động cho nhà máy sản xuất trà thảo mộc, tăng công suất gấp 2 lần so với thiết bị cũ, cơ giới hóa hoàn toàn, giảm lao động thủ công từ khâu đầu đến khâu cuối.

Cùng với việc đầu tư mới trang thiết bị, cải tiến quy trình sản xuất, việc nghiên cứu tạo ra sản phẩm mới luôn được Ladophar quan tâm. Với đội ngũ cán bộ nghiên cứu có tâm huyết và kinh nghiệm trong lĩnh vực dược liệu, Ladophar cho ra đời nhiều sản phẩm mới; số loại sản phẩm của Công ty hiện nay là trên 50 loại. Bên cạnh các sản phẩm trà truyền thống như Atiso, Linh chi, Diệp hạ châu, nhiều sản phẩm mới đã khai thác triệt để công dụng của hoạt chất sinh học có trong cây dược liệu như: trà tươi Atiso giữ nguyên hoạt chất từ lá Atiso tươi. Áp dụng công nghệ chế biến trà Olong, lá Atiso được thu hái, vận chuyển trong vòng 24 giờ đến nơi sản xuất, qua hệ thống rửa hiện đại sục ozon của Nhật Bản giúp loại bỏ hết mọi tạp chất và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Cải tiến quy trình sản xuất thuốc uống Atiso từ dây chuyền sản xuất ống thủy tinh sang ống PE khép kín, giúp tăng năng suất, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Từ 2 năm qua, Ladophar tiếp tục cho ra đời hàng loạt sản phẩm mới tiện dụng cho việc sử dụng chăm sóc sức khỏe người dùng như: Kẹo Atiso (dẻo, cứng), viên uống Herbaga hỗ trợ chức năng gan - là sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam được sản xuất từ các loại dược liệu đặc trưng của Lâm Đồng: Atiso, Diệp hạ châu, nấm Linh chi, Đẳng sâm, Nano curcumin; viên nang mềm Atiso Extra, viên nang mềm Nano Curcumin. Đầu năm 2019 vừa qua, Ladophar tiếp tục đưa ra thị trường nhiều sản phẩm viên uống tiện dụng từ dược liệu như: Nosamin, Ladodetox Purebody, Ladoboost Venus… nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người tiêu dùng

Ngoài việc tự nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, Ladophar đã được Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng hỗ trợ, kết hợp với các nhà khoa học tại các viện nghiên cứu trên địa bàn tỉnh để chuyển giao những kết quả nghiên cứu áp dụng vào hoạt động của Công ty. Cụ thể, Ladophar đã tiếp nhận chuyển giao công nghệ và thiết bị sấy Atiso để sơ chế, chế biến sau thu hoạch các sản phẩm từ Atiso và các loại dược liệu khác. Hiện nay, công ty đang thực hiện nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất cao khô từ lá dâu tằm dùng làm dược liệu - đây là một nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh. Nếu đề tài nghiên cứu thành công, đưa vào áp dụng sản xuất sẽ góp phần phát triển vùng nguyên liệu dâu tằm dùng làm dược liệu của tỉnh, đưa ra thị trường một dược phẩm có công dụng an thần, trị chứng mất ngủ con người.

Nhờ quan tâm đầu tư đổi mới công nghệ và chú trọng nghiên cứu sản phẩm mới, Ladophar đã tạo được uy tín, niềm tin, có nhiều sản phẩm chiếm lĩnh thị trường, được người tiêu dùng tin cậy. Công ty đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng GACP cho khâu trồng dược liệu, HACCP trong chế biến sản phẩm, sử dụng công cụ KPIs trong quản lý, đoạt giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương là giải thưởng danh giá; là doanh nghiệp tiêu biểu của Chương trình Nâng cao năng suất chất lượng tỉnh Lâm Đồng thời gian qua.

Trong giai đoạn hội nhập, khoa học công nghệ là chìa khóa mở cánh cửa cho các doanh nghiệp vươn ra thị trường trong nước và quốc tế. Với Ladophar, việc áp dụng khoa học công nghệ đã giúp khai thác tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực của địa phương và của đơn vị, nhờ đó nâng cao năng suất, chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, tiết kiệm chi phí sản xuất, tạo lợi thế, nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường.

QUỲNH UYỂN