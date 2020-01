''Từng bước tạo hành lang thông thoáng hơn cho đổi mới sáng tạo''

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho biết khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo phải trở thành động lực chủ yếu của tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết Bộ Khoa học và Công nghệ 2019

Tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công các ngành Khoa học Công nghệ năm 2019 và triển khai công tác năm 2020.

Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh cùng đại diện Lãnh đạo các cơ quan của Đảng, Quốc hội, các Bộ, ban, ngành Trung ương,...

Trong năm 2019, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp với mục tiêu đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển các ngành, lĩnh vực, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của quốc gia.

Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành và trình 100% văn bản thuộc Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành đúng thời hạn các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Năm 2019, Bộ đã hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp khoa học công nghệ; tập trung hoàn thiện các quy định và quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đầu mối đôn đốc các bộ, ngành triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đơn vị này cũng chủ trì triển khai Đề án phát triển Hệ tri thức Việt số hóa. Hiện, các dự án khác thuộc Đề án Hệ tri thức Việt số hóa về nông nghiệp, lưu trữ, nhận dạng tiếng nói... đang được triển khai theo đúng tiến độ.

Trong năm 2019, chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam tiếp tục tăng 3 bậc so với năm 2018, đứng ở vị trí 42/129 quốc gia/nền kinh tế và đứng thứ nhất trong nhóm 26 quốc gia thu nhập trung bình thấp, đứng thứ 3 trong ASEAN. Năm 2019, ngoài Techfest quốc gia, lần đầu tiên Bộ đã tổ chức các kỳ Techfest quốc tế tại Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Singapore.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Bộ đã đàm phán, ký kết các Hiệp định thương mại song phương và đa phương về sở hữu trí tuệ đồng thời triển khai Quy chế phối hợp với Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xây dựng quản lý chỉ dẫn địa lý.

Trong lĩnh vực này, nhà chức trách đã tiếp nhận 68.386 đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp, tăng 18 % so với cùng kỳ năm 2018; Lượng đơn sở hữu công nghiệp được xử lý tăng đột biến (46,9 % so với cùng kỳ năm 2018); cấp văn bằng bảo hộ cho 30.453 đối tượng sở hữu công nghiệp, tăng 50,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho rằng các bộ, ngành, cơ quan đã chung tay cùng Bộ và ngành Khoa học và Công nghệ để từng bước tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo hành lang ngày càng thông thoáng hơn cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Khoa học và công nghệ ngày càng gắn bó mật thiết và đồng hành với các mục tiêu phát triển của các ngành, lĩnh vực, giúp nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của doanh nghiệp và cả cả nên kinh tế.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho biết, bước sang năm 2020 với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, ngay từ ngày đầu năm, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01 và Nghị quyết số 02 thể hiện quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo cả nước cùng phấn đấu để hoàn thành thật tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và giai đoạn 2016-2020. Nghị quyết số 01 đã thể hiện phương châm hành động của Chính phủ năm 2020 là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả."

"Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định phải thực sự trở thành động lực chủ yếu của tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế," ông Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Huân chương Lao động hạng nhất cho ông Trần Quốc Khánh, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Huân chương Lao động hạng ba cho ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ.

(Theo Vietnam+)