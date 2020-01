WHO theo dõi sát virus corona mới sau trường hợp mắc bệnh đầu tiên ngoài Trung Quốc

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 13-1 ra thông cáo cho biết đang phối hợp với giới chức Y tế Thái Lan và Trung Quốc sau khi có các báo cáo xác nhận một trường hợp nhiễm virus corona mới đầu tiên ngoài Trung Quốc, bệnh nhân này ở Thái Lan.

Hình ảnh số chủng gây hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS)

Bệnh nhân này đã có chuyến du lịch tới Vũ Hán, Trung Quốc và bị phát hiện nhiễm bệnh hôm 8-1. Hiện bệnh nhân đang được cách ly và điều trị trong bệnh viện. Các nhân viên y tế Thái Lan cho biết, bệnh nhân này đang hồi phục.

WHO không loại trừ khả năng xác định các ca nhiễm bệnh ở các nước khác, và đó là lý do WHO kêu gọi các quốc gia chủ động kiểm soát và ứng phó với dịch bệnh mới này. WHO đã ban hành hướng dẫn phát hiện và điều trị những người nhiễm chủng virus corona mới.

Thông tin chia sẻ của Trung Quốc về chuỗi gene của virus corona mới sẽ giúp các nước phát hiện sớm các bệnh nhân nhiễm bệnh. Bên cạnh đó, WHO nhấn mạnh vẫn cần thiết tiếp tục điều tra và xác định tại Trung Quốc nguồn phát sinh bệnh và bất kỳ nguồn ủ bệnh động vật nào hay vật chủ trung gian gây bệnh.

Trước tình hình phát triển củabệnh viêm phổi lạ, Tổng giám đốc WHO, Tiến sĩ Adhanom Ghebreyesus sẽ tham vấn với Ủy ban Khẩn cấp và có thể yêu cầu một cuộc họp sớm thảo luận tình hình.

Nhóm virus corona thường được tìm thấy ở chim và các động vật có vú, các chủng virus giống nhau về hình thái và cấu trúc hóa học. Virus corona chủng OC43 và virus corona chủng 229E gây ra các bệnh hô hấp thông thường như cảm lạnh, cúm. Tuy nhiên có những chủng gây bệnh nặng hơn như chủng corona gây hội chứng hô hấp cấp (SARS) hay chủng gây hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS). Tuy nhiên, đây không phải là những chủng virus gây ra dịch viêm phổi lạ hiện nay tại Vũ Hán.

Tính đến ngày 12-1, Trung Quốc cho biết không phát hiện thêm ca mắc bệnh viêm phổi lạ mới nào tại Vũ Hán, và giới chức Y tế Trung Quốc báo cáo không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy virus corona mới này dễ dàng lây lan từ người sang người.

(Theo nhandan.com.vn)