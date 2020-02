Tính ưu việt của khẩu trang kháng khuẩn màng lọc than hoạt tính và tinh dầu húng chanh

(LĐ online) - Từ ngày 17 - 22/02/2020 Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Lâm Đồng đã tiến hành khảo sát về đặc điểm chức năng và đặc tính kháng khuẩn, kháng viêm đối với khẩu trang giấy lọc có màng lọc tẩm nhuộm than hoạt tính và tinh dầu húng chanh do nhà Trường sản suất so với khẩu trang y tế than hoạt tính 4 lớp lưu hành trên thị trường.

Đo lưu lượng đỉnh thở ra trước và sau khi đeo khẩu trang

Tổng số có 67 đối tượng tham gia nghiên cứu là cán bộ viên chức Trường CĐYT Lâm Đồng được chọn ngẫu nhiên chia làm 2 nhóm để nghiên cứu: 1 nhóm đeo khẩu trang do Trường CĐYT Lâm Đồng sản xuất, 1 nhóm đeo khẩu trang y tế than hoạt tính 4 lớp lưu hành trên thị trường.

Các đối tượng nghiên cứu đeo khẩu trang liên tục trong vòng 3 giờ, làm việc trong cùng một môi trường (phòng học trực tuyến) và không có các yếu tố gây ô nhiễm. Sau đó tất cả các đối tượng nghiên cứu được khảo sát các ưu điểm và tác dụng phụ của việc đeo khẩu trang bao gồm: Cảm thấy bình thường hay khó chịu? Có giúp thông mũi - họng hay không? Có biểu hiện hắt hơi, xổ mũi, nghẹt mũi, ho, khó thở, hay ngứa họng, đau họng hay không? Các đối tượng nghiên cứu được đo lưu lượng đỉnh thở ra và chất chỉ điểm viêm đường hô hấp là oxit nitrit (FENO) trước và sau khi đeo khẩu trang 3 giờ liên tục. Nhóm nghiên cứu cũng đã thu hồi khẩu trang sau khi đeo xong để cấy kiểm nghiệm tính kháng khuẩn và mật độ vi khuẩn của 2 loại khẩu trang trong cùng một điều kiện theo chuẩn kiểm định vi sinh.

Kết quả được nhóm nghiên cứu công bố cho thấy rằng: Khẩu trang giấy lọc có màng tẩm nhuộm than hoạt tính và tinh dầu húng chanh do Trường CĐYT Lâm Đồng sản xuất có tác dụng làm thông mũi họng và ít tác dụng phụ hơn khẩu trang y tế than hoạt tính lưu hành trên thị trường. Ngoài ra, khẩu trang do Trường CĐYT Lâm Đồng sản xuất có tác dụng cải thiện thông khí sau 3 giờ sử dụng liên tục với sự gia tăng của lưu lượng đỉnh thở ra (428,4 lít/phút sau khi đeo so với 423,3 lít/phút), tuy nhiên ngưỡng tăng lên chưa có ý nghĩa về mặt thống kê. Đặc biệt, có sự giảm nồng độ chất chỉ điểm viêm trong đường thở (FENO) sau khi đeo khẩu trang giấy lọc có màng tẩm nhuộm than hoạt tính và tinh dầu húng chanh có ý nghĩa về mặt thống kê (8,0 ppb sau khi đeo so với 13,8 ppb trước khi đeo).

Trong khi đó, nhóm đối tượng sử dụng khẩu trang y tế than hoạt tính 4 lớp lưu hành trên thị trường dùng để so sánh đối chứng có sự giảm không có ý nghĩa thống kê của lưu lượng đỉnh dòng thở ra (428,4 lít/phút sau khi đeo so với 433 lít/phút trước khi đeo) và có sự gia tăng không có ý nghĩa thống kê của nồng độ chất chỉ điểm viêm trong đường thở (FENO) sau khi đeo (12,3 ppb sau khi đeo so với 11,8 ppb trước khi đeo).

Biểu đồ So sánh đặc điểm và tác dụng phụ của 2 loại khẩu trang trên người sử dụng sau 3 giờ đeo liên tục

Kết quả cấy kiểm nghiệm vi sinh khẩu trang sau khi sử dụng cho thấy, khẩu trang giấy lọc có màng lọc tẩm nhuộm than hoạt tính và tinh dầu húng chanh có khả năng tạo ra vòng vô khuẩn và không có sự hiện diện của vi khuẩn trên môi trường cấy.

Từ kết quả này nhóm nghiên cứu đã đưa ra kết luận: Khẩu trang giấy lọc có màng tẩm nhuộm than hoạt tính và tinh dầu húng chanh có ưu điểm nổi bật trong việc làm thông mũi họng, có ít tác dụng phụ, giúp cải thiện thông khí, giảm hiện tượng viêm đường thở và đặc biệt có tính kháng khuẩn ngay tại bề mặt tiếp xúc của khẩu trang. Kết quả ưu việt này có được là do khẩu trang được tẩm nhuộm than hoạt tính, tinh dầu húng chanh và hấp nhiệt tiệt khuẩn. Đặc biệt, tinh dầu húng chanh do Trường CĐYT Lâm Đồng chiết xuất từ dược liệu có đặc tính kháng khuẩn, kháng viêm và giảm các triệu chứng hô hấp như ho, viêm họng, viêm phế quản, viêm thanh quản đã được công bố trên Tạp chí Dược học Quốc tế. Đây chính là một trong những ưu điểm nổi bật của khẩu trang do Trường CĐYT Lâm Đồng sản xuất.

Hiện nay, nhà Trường sản xuất để gửi tặng cho một số các đơn vị y tế địa phương và trong cả nước. Trường CĐYT Lâm Đồng cũng đã gửi quy trình sản xuất khẩu trang và tách chiết tinh dầu húng chanh để đăng ký bản quyền sáng chế tại Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thu giữ khẩu trang sau 3 giờ sử dụng và bảo quản trong điều kiện vô khuẩn trước khi cấy vi trùng

Đo nồng độ chất chỉ điểm viêm (FENO) đường hô hấp trước và sau khi đeo khẩu trang

GS.TSKH.BS Dương Quý Sỹ và Cộng sự (Trường CĐYT Lâm Đồng)