Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng đăng ký sở hữu trí tuệ quy trình sản xuất khẩu trang giấy kháng khuẩn 5 lớp

* Tặng 1.000 khẩu trang handmade cho các bệnh viện

(LĐ online) - Chiều 17/2, GS-TSKH Dương Quý Sỹ - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Lâm Đồng cho biết: Nhà trường đã xúc tiến việc đăng ký sở hữu trí tuệ, đề nghị Cục Sở hữu Trí tuệ xem xét cấp bằng độc quyền sáng chế cho Quy trình sản xuất khẩu trang giấy kháng khuẩn 5 lớp của Trường CĐYT Lâm Đồng.

Cán bộ, giảng viên Trường CĐYT Lâm Đồng chuẩn bị hơn 1.000 khẩu trang handmade tặng các đồng nghiệp trong và ngoài tỉnh

Theo GS Dương Quý Sỹ, có 5 đặc điểm nổi bật của khẩu trang 5 lớp do Trường CĐYT sản xuất: Có tẩm nhuộm tinh dầu húng chanh kháng khuẩn phối hợp với tinh dầu tràm (hoặc sả, quế có công dụng chống say tàu xe); có màng lọc tẩm nhuộm than hoạt tính bằng hấp nhiệt 115 độ C trước khi hấp tiệt trùng 120 độ C và không ảnh hưởng hô hấp; nguyên liệu hoàn toàn bằng 4 lớp giấy thấm lọc có lỗ nhỏ 20 micron không gây ô nhiễm và phân hủy nhanh vì giấy làm từ nguyên liệu tre; nguyên liệu hiện nay không bị thiếu nguồn cung cấp như vải hiện nay; khi cần thiết, có thể tái sử dụng sau khi ngâm sát khuẩn hấp hoặc ủi nóng 120 độ C.

Trong thời gian ngắn sản xuất khẩu trang để sử dụng nội bộ phòng chống dịch bệnh Covid-19 và cấp phát miễn phí cho người dân có nhu cầu, đến nay, Trường CĐYT Lâm Đồng đã tặng 1.000 khẩu trang diệt khuẩn cho Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP Hồ Chí Minh và các đơn vị khác trong và ngoài tỉnh.

AN NHIÊN