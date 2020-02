Windows 10 vượt mốc 1 tỉ thiết bị

Microsoft vừa tuyên bố Windows 10 đã được cài đặt trên hơn 1 tỉ thiết bị. Mặc dù trễ so với kỳ vọng ban đầu nhưng đó vẫn là hệ điều hành được sử dụng nhiều nhất trên thế giới, vượt xa macOS và Linux.

Windows 10 chính thức đạt cột mốc có mặt trên 1 tỉ thiết bị

Theo GizChina, vào tháng 9 năm ngoái, Microsoft tuyên bố đã đạt 900 triệu người dùng trên toàn thế giới, như vậy công ty chỉ mất thêm 5 tháng để đạt được một cột mốc quan trọng: 1 tỉ thiết bị chạy Windows 10 như trong thông báo đến từ trang web tiếng Ý của công ty.

Windows 10 được Microsoft phát hành vào năm 2015 với mục tiêu hoạt động trên 1 tỉ thiết bị trong vòng 2-3 năm. Bất chấp sự thành công của hệ điều hành, Microsoft đã phải nhanh chóng hạ thấp mục tiêu của mình và trong năm 2017, chỉ có 500 triệu người dùng.

Số liệu 1 tỉ thiết bị Windows 10 không chỉ bao gồm máy tính và máy tính bảng như Surface mà còn cả máy chơi game như Xbox One với các phiên bản khác nhau (Xbox One S và Xbox One X). Ban đầu, Microsoft thậm chí đã tính đến smartphone chạy Windows 10 Mobile nhưng số người dùng vẫn đang liên tục sụt giảm.

Việc ngừng hỗ trợ Windows 7 gần đây của Microsoft có lẽ cũng đã giúp Windows 10 vượt qua cột mốc này, đặc biệt vì vẫn có thể di chuyển miễn phí từ Windows 7 sang Windows 10. Microsoft đã làm mọi thứ để đẩy nhanh việc áp dụng hệ điều hành của mình.

(Theo thanhnien.vn)