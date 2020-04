Phát hiện UFO bên ngoài Trạm vũ trụ quốc tế ISS

Các thợ săn UFO tin rằng họ đã phát hiện ra một vật thể bay không xác định bay gần Trạm vũ trụ quốc tế và tuyên bố NASA đang cố tình che giấu bằng chứng.

Hình ảnh UFO đang gây tranh cãi.

Vật thể dường như bay lơ lửng gần ISS và những người săn UFO tuyên bố đây là tàu vũ trụ kiểu “đĩa” cổ điển vẫn được bàn luận lâu nay.

Bên cạnh đó, những người theo thuyết âm mưu không chỉ cho rằng đây là bằng chứng cho thấy người ngoài hành tinh theo dõi sát sao Trái đất của chúng ta mà còn cho thấy NASA đang cố gắng che đậy nó khi không đưa ra thông tin chi tiết hơn.

Phát hiện được tìm thấy đầu tiên bởi các nhà lý thuyết âm mưu Secure Team 10 trước khi được săn lùng bởi thợ săn người ngoài hành tinh nổi tiếng Scott C Waring.

Ông Waring cho biết, NASA có thể đã bỏ lỡ việc nhìn thấy UFO vì nhiều nhân viên sẽ ở nhà trong đại dịch coronavirus.

"Một UFO đã được nhìn thấy tại trạm vũ trụ trên máy quay trực tiếp. UFO này trông giống như một thiết kế đĩa cổ điển. Ánh sáng kim loại là không thể nhầm lẫn. Nó dường như ở thấp hơn khi trạm vũ trụ vượt qua nó trên quỹ đạo. Rất hiếm, nhưng hoàn toàn có thật. Đây là những gì NASA không muốn công chúng nhìn thấy, nhưng UFO này rất mờ nhạt và quá nhỏ, đến nỗi tôi chắc chắn rằng họ đã bỏ lỡ nó”, Scott C Waring nhấn mạnh.

Tuy nhiên, các nhà khoa học từng làm việc cho NASA trong quá khứ có một lời giải thích đơn giản hơn nhiều cho tất cả các trường hợp nhìn thấy UFO kỳ quái được báo cáo.

Theo cựu kỹ sư của NASA, James Oberg, hầu hết các lần nhìn thấy UFO không gì khác hơn là “vảy” của tàu vũ trụ trôi nổi trước các máy ảnh. Những vảy này có thể là bất cứ thứ gì từ các mảnh sơn bị sứt mẻ trôi dạt trong không trọng lực, mảnh băng hoặc lớp cách nhiệt ISS đã bị tróc ra.

“Tôi đã có đủ kinh nghiệm với không gian thực để nhận ra rằng những gì được xem trong nhiều video không có gì vượt quá “chuẩn mực” như những gì nhiều người vẫn tưởng tượng”, James Oberg giải thích.

Trước đó, Scott C Waring từng tuyên bố đã nhìn thấy UFO phát sáng bên ngoài Trạm ISS. Đoạn phim dài 22 phút cho thấy UFO có kích thước như một chiếc xe buýt di chuyển với tốc độ tương đương với ISS. Sau đó UFO lao vút lên trên và biến mất, để lại một luồng ánh sáng màu xanh lá cây.

Tuy nhiên, tại một thời điểm, máy quay trực tiếp của NASA đột nhiên nhận thấy một cái gì đó ở dưới và bắt đầu phóng to nó. Scott Waring cho biết đó là do NASA phóng to UFO chứ không phải do ông cố tình lôi kéo người xem.

“Họ cũng bị cản trở như tôi. Họ không biết nó là gì hoặc tại sao nó ở đó. Trong quá trình cung cấp, họ đề cập đến tọa độ và đó có thể là mã bí mật về vị trí của đối tượng. Nhưng NASA không muốn quá rõ ràng”, Scott C Waring nhấn mạnh.

(Theo dantri.vn)