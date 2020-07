WHO: Nghiên cứu vắcxin phòng COVID-19 đạt nhiều kết quả tích cực

Các nhà nghiên cứu đã đạt được kết quả đầy hứa hẹn khi một số mẫu vắcxin hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm thứ 3 và không có mẫu nào thất bại.

Các mẫu vắcxin phòng COVID-19 được bào chế tại một công ty phát triển vắcxin ở bang Maryland, Mỹ

Giám đốc chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Mike Ryan ngày 22/7 cho biết, giới nghiên cứu quốc tế đang đạt được những bước tiến đầy khích lệ trong việc nghiên cứu bào chế vắcxin phòng COVID-19 với một số ít người được thử nghiệm ở giai đoạn cuối.

Tuy nhiên, phải tới đầu năm 2021 mới có thể xác định được khi nào những liều vắcxin đầu tiên được chính thức đưa vào sử dụng.

Ông Ryan cho biết các nhà nghiên cứu đã đạt được kết quả đầy hứa hẹn khi một số mẫu vắcxin hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm thứ 3 và không có mẫu nào thất bại, tức là chúng có khả năng đảm bảo an toàn và khả năng miễn dịch.

Những kết quả này sẽ là tiền đề tích cực hướng tới vắcxin phòng COVID-19 được sản xuất hàng loạt và tiêm chủng đại trà cho người dân vào năm 2021.

Theo ông Ryan, WHO đang nỗ lực để để đảm bảo việc phân bổ vắcxin được thực hiện công bằng. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý thực tế là trong khi chờ đợi có được một loại vắcxin hiệu quả đối với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, số bệnh nhân trên toàn thế giới không ngừng gia tăng.

Cùng ngày, hai tập đoàn sản xuất dược phẩm Pfizer Inc của Mỹ và BioNTech của Đức cho biết Chính phủ Mỹ sẽ chi 1,95 tỷ USD để mua 100 triệu liều vắcxin phòng COVID-19 do hai tập đoàn bào chế nếu sản phẩm chứng tỏ độ an toàn và hữu hiệu.

Liên quan tới việc sản xuất vắcxin phòng COVID-19, theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 22/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Terawan Agus Putranto cho biết bộ này đang phối hợp với Bộ Tài chính chuẩn bị ngân sách và nhân lực cho việc sản xuất cũng như quá trình tiêm chủng vắcxin phòng chống COVID-19.

Theo ông Terawan Agus Putranto, công ty PT Bio Farma (Persero) sẽ tiến hành thử nghiệm lâm sàng vắcxin giai đoạn 3.

Các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng dự kiến bắt đầu vào tháng 8/2020 và kéo dài sáu tháng. Nếu đúng mục tiêu, giai đoạn thứ ba của các thử nghiệm lâm sàng sẽ được hoàn thành vào tháng 1/2021. Sau đó, Bio Farma sẽ bắt đầu sản xuất vắcxin trong quý 1/2021.

(Theo Vietnam+)