Australia công bố 5 dự án nhận tài trợ vòng 2 của Aus4Innovation

5 dự án bao gồm: - Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong ngành nông nghiệp tiếp cận vốn và đổi mới sáng tạo của Beanstalk Agtech Pty Ltd – đơn vị thúc đẩy đổi mới sáng tạo của Australia và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thách thức Sáng tạo MBI nhận tài trợ 386.500 đô la Australia. - Chuỗi cung ứng lạnh cho các sản phẩm rau củ từ Sơn La đến thị trường ở các đô thị do hai công ty Applied Horticultural Research Pty Ltd và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Fresh Studio Innovation Asia thực hiện (298.985 đô la Australia). - Công nghệ sản xuất các sản phẩm giá trị cao từ phụ phẩm cá tra phát triển bởi Đại học Western Sydney và Trung Tâm Công nghệ Thức ăn và Sau thu hoạch Thủy sản thuộc Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II (478.824 đô la Australia). - Hệ thống cảm biến theo dõi ngập lụt tại Thành phố Hồ Chí Minh do Đại học Griffith và Trung Tâm Nghiên cứu Triển khai Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh cùng phát triển (400.000 đô la Australia). - Hệ thống quan trắc môi trường trong rừng ngập mặn phục vụ nuôi trồng thủy sản tại Cà Mau do Đại học Queensland và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn và Phát triển Đồng Xanh triển khai (500.623 đô la Australia).