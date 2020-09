Iran-Nga cùng sản xuất vắcxin phòng COVID-19, Hong Kong mua của Anh

Các nhà khoa học Nga vừa qua đã công bố báo cáo kết quả hai cuộc thử nghiệm ở quy mô nhỏ với 76 người trong độ tuổi từ 18 đến 60 và có sức khỏe bình thường.

Vắcxin ngừa bệnh COVID-19 của Nga do Viện khoa học nghiên cứu về dịch tễ học và vi trùng học Gamaleya phát triển, tại Moskva

Iran và Nga sẽ hợp tác để sản xuất vắcxin ngừa virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Ngày 5/9, hãng thông tấn FARS của Iran cho biết thông báo về sự hợp tác này được đưa ra tại cuộc họp trực tuyến giữa Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali và Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư trực tiếp Nga Krill Dmitriev - đơn vị đầu tư phát triển vắcxin của Nga.

Tại cuộc họp, Đại sứ Jalali đã kêu gọi hợp tác chặt chẽ hơn nữa về y tế giữa hai nước. Về phần mình, Giám đốc Dmitriev bày tỏ hài lòng về sự sẵn sàng của hai nước đối với việc sản xuất vắcxin phòng COVID-19 với khối lượng lớn.

Tháng Tám, Nga tuyên bố phát triển thành công vắcxin phòng COVID-19 có tên là Sputnik V. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học phương Tây cho đến nay vẫn hoài nghi về tính an toàn và hiệu quả của vắcxin, cho rằng cần thời gian dài để đánh giá hiệu quả và mức độ an toàn.

Các nhà khoa học Nga vừa qua đã công bố báo cáo kết quả hai cuộc thử nghiệm ở quy mô nhỏ với 76 người trong độ tuổi từ 18 đến 60 và có sức khỏe bình thường. Theo đó, những bệnh nhân tham gia giai đoạn đầu thử nghiệm vắcxin Sputnik V đã phát triển kháng thể mà không gặp bất cứ phản ứng nghiêm trọng nào.

Iran hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 tại Trung Đông với 384.666 ca mắc và 22.154 ca tử vong, tăng lần lượt 1.894 ca và 110 ca trong 24 giờ qua.

Trong khi đó, chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) cho biết sẽ đảm bảo đặt mua vắcxin ngừa COVID-19 cho 35% dân số, trong đó các nhân viên y tế tuyến đầu và các nhóm nguy cơ cao có thể là những người đầu tiên được tiêm vắcxin COVID-19.

Cố vấn y tế của chính quyền, Giáo sư Hứa Thụ Xương cho biết Cục Y tế Hong Kong đã đặt mua vắcxin do Đại học Oxford phát triển vào ngày 31/8 thông qua sáng kiến toàn cầu COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đồng khởi xướng nhằm phát triển, sản xuất và phân phối công bằng vắcxin ngừa COVID-19.

Các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới đang chạy đua để phát triển một loại vắcxin phòng COVID-19, hiện làm hơn 26 triệu người nhiễm bệnh và khiến hơn 876.000 người tử vong trên toàn cầu.

Trước đó, WHO cho biết có ít nhất 6-9 loại vắcxin đã đạt đến giai đoạn ba của quá trình thử nghiệm. Loại vắcxin của Oxford đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng.

Các chính phủ có thể đặt trước vắcxin sớm thông qua COVAX, ông Hứa cho biết thời hạn đặt hàng là vào cuối tháng Tám.

