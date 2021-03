Công nghệ in nội tạng 3D mới nhanh siêu tốc

Các nhà khoa học Mỹ vừa giới thiệu một phương pháp in 3D nội tạng mới nhanh gấp 10-50 lần so với kỹ thuật cũ.

Công nghệ in nội tạng 3D mới nhanh hơn rất nhiều so với kỹ thuật cũ

Theo trang RT (Nga), các nhà nghiên cứu của Đại học Buffalo (Mỹ) thông qua đoạn clip ngắn giới thiệu công nghệ in nội tạng 3D mới nhanh hơn rất nhiều so với kỹ thuật cũ. Qua đó mở ra hi vọng mới cho lĩnh vực sản xuất nội tạng nhân tạo.

Qua đoạn video dài 7 giây nhóm nghiên cứu đã giới thiệu cho người xem quy trình in 3D bàn tay người bằng công nghệ mới. Toàn bộ quy trình in ấn này được thực hiện trong vòng 19 phút. Trong khi đó, nếu sử dụng các công nghệ in 3D thông thường trước đây thì phải mất đến 6 giờ.

Tiến sĩ Ruogang Zhao, đồng tác giả của nghiên cứu cho biết: “Công nghệ in 3D mà chúng tôi phát triển nhanh hơn 10-50 lần so với công nghệ tiêu chuẩn của ngành nội tạng nhân tạo. Công nghệ này cũng phù hợp với các mẫu có kích thước lớn mà trước đây với các kỹ thuật cũ thì khó thực hiện được".

RT dẫn thông tin từ các nhà nghiên cứu cho biết thêm kỹ thuật này được gọi là kỹ thuật in lập thể và sử dụng hydrogel, một chất giống như thạch được dùng để sản xuất tã giấy, kính áp tròng... vào quy trình in. Nhóm nghiên cứu của Đại học Buffalo đã phát triển được các mô hình hydrogel có kích thước tính bằng centimet, do đó, làm giảm sự biến dạng của các cấu trúc đôi khi gặp phải ở các phương pháp in 3D khác.

Bà Chi Zhou, đồng tác giả nghiên cứu cho biết phương pháp in này rất phù hợp để tạo ra các tế bào có mạng lưới mạch máu. Việc này rất khó thực hiện ở thời điểm hiện tại, tuy nhiên trong tương lai gần, một công nghệ y tế phổ biến hơn sẽ thực hiện được.

Công nghệ mà các nhà nghiên cứu của Đại học Buffalo vừa giới thiệu được đánh giá là bước tiến trong lĩnh vực in 3D nội tạng, qua đó có thể cứu sống được nhiều người có nhu cầu ghép tạng trong tương lai. Chỉ tính trong năm 2018, đã có 146.840 ca cấy ghép nội tạng được thực hiện trên toàn thế giới.

(Theo Thanhnien.vn)